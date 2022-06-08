Galatasaray'da sürpriz hoca gelişmesi! Roberto De Zerbi derken Andre Pirlo'ya teklif yapıldı





Bu ismin Roberto De Zerbi olduğu konuşulurken, bugün Çizme'den önemli bir iddia geldi. Ülkenin en ciddi yayın organlarından biri olan La Gazetta dello Sport'a göre Galatasaray, Fatih Karagümrük'ün görüştüğü ve anlaşmak üzere olduğu Andrea Pirlo'ya teklif yaptı.