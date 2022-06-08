Galatasaray'da sürpriz hoca gelişmesi! Roberto De Zerbi derken Andre Pirlo'ya teklif yapıldı

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçime hazırlanan başkan adayları teknik direktör arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor. Dursun Özbek ile birlikte yarışa gidecek olan Eşref Hamamcıoğlu dün yaptığı açıklamada, İtalya'dan genç bir teknik adamla görüştüklerini ve prensipte anlaştıklarını söylemişti.
Bu ismin Roberto De Zerbi olduğu konuşulurken, bugün Çizme'den önemli bir iddia geldi. Ülkenin en ciddi yayın organlarından biri olan La Gazetta dello Sport'a göre Galatasaray, Fatih Karagümrük'ün görüştüğü ve anlaşmak üzere olduğu Andrea Pirlo'ya teklif yaptı.
Haberde, "Pirlo için Fatih Karagümrük teklifi yükseltti, ancak Galatasaray da onunla ilgileniyor" ifadesi kullanıldı. İddialara göre 43 yaşındaki teknik adam Sarı-Kırmızılı kulüpteki seçimi beklediği için Karagümrük'ün teklifine henüz net bir yanıt vermedi.