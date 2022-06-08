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    • 08.06.2022 11:26
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    • 08.06.2022 11:32
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    Galatasaray'da sürpriz hoca gelişmesi! Roberto De Zerbi derken Andre Pirlo'ya teklif yapıldı

    Son dakika Galatasaray haberleri | Hafta sonu yapılacak başkanlık seçimi öncesi Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, dün yaptığı açıklamada İtalya'dan genç bir hocayla görüştüklerini söylemişti. Bu ismin Roberto De Zerbi olduğu iddia edilirken, İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’da sürpriz hoca gelişmesi

    Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçime hazırlanan başkan adayları teknik direktör arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor. Dursun Özbek ile birlikte yarışa gidecek olan Eşref Hamamcıoğlu dün yaptığı açıklamada, İtalya'dan genç bir teknik adamla görüştüklerini ve prensipte anlaştıklarını söylemişti.



    Bu ismin Roberto De Zerbi olduğu konuşulurken, bugün Çizme'den önemli bir iddia geldi. Ülkenin en ciddi yayın organlarından biri olan La Gazetta dello Sport'a göre Galatasaray, Fatih Karagümrük'ün görüştüğü ve anlaşmak üzere olduğu Andrea Pirlo'ya teklif yaptı.



    Haberde, "Pirlo için Fatih Karagümrük teklifi yükseltti, ancak Galatasaray da onunla ilgileniyor" ifadesi kullanıldı. İddialara göre 43 yaşındaki teknik adam Sarı-Kırmızılı kulüpteki seçimi beklediği için Karagümrük'ün teklifine henüz net bir yanıt vermedi.



        İtalyan futbol tarihine damgasını vurmuş bir isim olan Andrea Pirlo ilk teknik adamlık deneyimini 2020-21 sezonunda Juventus'ta yaşamıştı. Juventus'un başında 52 maça çıkan 2.15'lik puan ortalaması yakalayan genç hoca, şampiyonluk kaçtığı için görevden alınmıştı.



        Geleceğin önemli teknik adamlarından biri olması beklenen Pirlo'nun kariyerin İtalya dışında sürdürmek istediği bir süredir konuşuluyordu.

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