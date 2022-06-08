Son dakika transfer haberleri... İspanyol basını yazdı! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir arasında Matias Vargas savaşı!

2 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giyen Matias Vargas'ın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Adana Demirspor yönetimi, yıldız futbolcuyu takımda tutmak için büyük uğraş verse de şu ana kadar yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.