Fenerbahçe’nin süper yeteneği Arda Güler ile ilgili çıkan iddia bomba etkisi yaratacak





BABASI DA SICAK BAKIYOR

İddialara göre Sarı-Lacivertli takımın süper yeteneği Arda Güler'e Almanya'dan çok ciddi bir talip çıktı. Bundesliga'nın önemli bir kulübünün 17 yaşındaki futbolcunun direkt ailesiyle temasa geçerek teklif yaptığı, bu kulübün Bayern Münih veya Borussia Dortmund olduğu öne sürülüyor. Arda Güler ve babasının teklife sıcak baktığı ancak "Fenerbahçe'yi yüz üstü bırakıp gitti" eleştirileriyle karşı karşıya kalmaktan çekindikleri belirtiliyor. Kısa süre önce Sarı- Lacivertli kulüple 2025 yılına kadar sürecek olan yeni sözleşme imzalayan genç yıldızın sözleşmesinde 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olduğu ifade ediliyor. Arda Güler'e talip olan kulübün bu parayı hemen ödemeye hazır olduğu ve yıldız futbolcuyu ikna için uğraştığı gelen bilgiler arasında.