Genç yaşta Avrupa’yı salladılar! İşte kariyerlerinin ilk yıllarında Avrupa’ya giden Türk futbolcular...

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ - FREIBURG

Şimdilerde Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen ve performansıyla Manchester United başta olmak üzere dünya devlerinin listesinde olan Çağlar Söyüncü, Altınordu fabrikasının en önemli üretimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bucaspor altyapısında futbola başlayan ve altyapı düzeyinde Altınordu'ya transfer olan Çağlar Söyüncü, daha sonrasında 8 milyon Euro karşılığında Freiburg'a transfer olmuştu. 2 yıl Bundesliga'da oynadıktan sonra Premier Lig ekiplerinin radarına giren Çağlar, sonrasında halen formasını giydiği Leicester City'ye transfer olmuştu.