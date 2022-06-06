Genç yaşta Avrupa'yı salladılar! İşte kariyerlerinin ilk yıllarında Avrupa'ya giden Türk futbolcular...
Son yıllarda ligimizdeki kulüplerin altyapılara verdiği önem ile birlikte birçok yerli ve genç futbolcumuz yurtdışında forma giyme şansı elde etti. Dev kulüplerde forma giyen futbolcularımız, genç yaşta bir yandan tecrübe kazanırken, bir yandan da değerlerini katladı. Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler'in Paris Saint Germain'e transfer olma ihtimalinin ciddi bir şekilde konuşulmasının ardından akıllara Avrupa'ya genç yaşta transfer olan o isimler geldi...
Birbirinden yetenekli ve Türkiye topraklarında yetişmiş futbolcular, altyapıya gereken önemin verilmesinin ardından bir cevher gibi parladı ve Avrupa kulüpleri tarafından transfer edilmeye başladı. Kariyerlerinin erken dönemlerinde ülkemizden ayrılarak yurtdışında futbol oynamaya başlayan yıldız futbolcularımızın tamamı bu listede...
ALİ AKMAN - EINTRACHT FRANKFURT
Futbola Bursaspor altyapısında başlayan ve Bursaspor kötü bir dönemden geçerken gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Ali Akman, 2020/2021 sezonunun devre arasında kulübünden ayrılarak Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzaladı. Galatasaraylı eski futbolcu Ayhan Akman'ın da yeğeni olan Ali Akman, Frankfurt tarafından gelişmesi için NEC Nijmegen'e kiralandı. 20 yaşındaki santrafor, Nijmegen formasıyla 32 karşılaşmaya çıkarken 6 gol kaydetti.
ÖMER FARUK BEYAZ - STUTTGART
Fenerbahçe'nin Arda Güler'den önceki yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz da genç yaşta Avrupa'ya transfer yapan isimler arasında bulunuyor. Fenerbahçe ile sözleşme görüşmeleri esnasında Avrupa'ya gitmek istediğini belirten Ömer Faruk Beyaz, geçtiğimiz sezon başında Stuttgart'tan gelen teklifi kabul etti ve Avrupa'ya ilk adımını attı. Küme düşme savaşı veren Stuttgart'ta düzenli forma şansı bulamayan Ömer Faruk, toplamda 5 karşılaşmada forma giyebilirken, gol veya asist katkısında bulunamadı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ - FREIBURG
Şimdilerde Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen ve performansıyla Manchester United başta olmak üzere dünya devlerinin listesinde olan Çağlar Söyüncü, Altınordu fabrikasının en önemli üretimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bucaspor altyapısında futbola başlayan ve altyapı düzeyinde Altınordu'ya transfer olan Çağlar Söyüncü, daha sonrasında 8 milyon Euro karşılığında Freiburg'a transfer olmuştu. 2 yıl Bundesliga'da oynadıktan sonra Premier Lig ekiplerinin radarına giren Çağlar, sonrasında halen formasını giydiği Leicester City'ye transfer olmuştu.
CENK ÖZKAÇAR - LYON
Altay menşeili futbolcu Cenk Özkaçar da genç yaşta Avrupa'ya transfer olan oyuncular arasında bulunuyor. 1. Lig'de Altay'da oynarken keşfedilen Cenk, Lyon'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezonda tecrübe kazanması için Belçika'nın OH Leuven takımına kiralanan Cenk, gösterdiği performansla A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un dikkatini çekti ve milli kadroya dahil edildi.