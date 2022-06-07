Bayern Münih'in forveti Robert Lewandowski, kulübündeki geleceğine dair açıklamalarda bulundu!

Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen ve artık bunu gizlemeyen golcü futbolcu Robert Lewandowski, gündem yaratan açıklamalarına devam ediyor.

Ülkesinin basınına konuşan Lewandowski, "Barcelona'nın teklifinden başka hiçbir teklifi değerlendirmiyorum." dedi.

AYRILMAYI KAFAYA KOYDU

Lewandowski, "Bayern Münih'ten ayrılma konusunda içimde hiç şüphe yok. İçimde bir şeyler öldü. Bayern Münih'ten kesinlikle ayrılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.