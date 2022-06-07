Bayern Münih'in forveti Robert Lewandowski, kulübündeki geleceğine dair açıklamalarda bulundu!

Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen ve artık bunu gizlemeyen golcü futbolcu Robert Lewandowski, gündem yaratan açıklamalarına devam ediyor.
Ülkesinin basınına konuşan Lewandowski, "Barcelona'nın teklifinden başka hiçbir teklifi değerlendirmiyorum." dedi.
AYRILMAYI KAFAYA KOYDU
Lewandowski, "Bayern Münih'ten ayrılma konusunda içimde hiç şüphe yok. İçimde bir şeyler öldü. Bayern Münih'ten kesinlikle ayrılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
KOLAY DEĞİL
Bayern Münih'in CEO'su Oliver Kahn ise geçtiğimiz günlerde "Bu şekilde hiçbir yere varamaz. Minnet tek taraflı bir şey değildir. Bence elindekinin kıymetini bilmeli." diye konuşmuştu.
Katalan ekibinin kadrosuna katmak istediği Lewandowski, Bayern Münih ile 374 maça çıkarken, 244 gol atarak emsaline nadir rastlanır bir performans sergiledi.