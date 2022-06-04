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    Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu Roberto De Zerbi bombasını patlattı

    Hamamcıoğlu’na seçimde destek verme kararı alan eski başkan Ünal Aysal’ın Roberto Mancini ile görüştüğü, İtalya ile sözleşmesi süren tecrübeli hocanın da vatandaşı Roberto De Zerbi’yi önerdiği belirlendi.

    İtalyan işi operasyon

    Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak sezim için geri sayım sürerken, başkan adaylarından üst üste flaş hamleler geliyor.



    SHAKHTAR'I ZİRVEYE ÇIKARDI
    Camianın önde gelen isimlerinden Adnan Öztürk, İnan Kıraç ve Ünal Aysal'ın desteğini arkasına alan Eşref Hamamcıoğlu'nun takımın başına çok önemli bir teknik adam getirmek istediği belirtiliyor. İddialara göre Hamamcıoğlu'nun hedeflerinden birisi Roberto De Zerbi... Ünal Aysal'ın başkanlık döneminde çalıştığı Roberto Mancini ile temasa geçtiği, İtalya ile sözleşmesi süren tecrübeli hocanın da vatandaşı De Zerbi'yi önerdiği belirlendi. Son olarak Shakhtar Donetsk'i çalıştıran İtalyan hoca, 18 maçta 47 puanla takımını lign zirvesine çıkarmıştı. Ancak Ukrayna'daki savaş ortamı nedeniyle sözleşmesini feshetme kararı alan De Zerbi son dönemin en gözde İtalyan teknik adamlarından birisi. 2018- 2021 yılları arasında çalıştırdığı Sassuolo'daki performansıyla dikkatleri çeken genç hoca, geçtiğimiz sezonun başında sürpriz bir kararla Shakhtar Donetsk'in yolunu tutmuştu.



    4 MİLYON EURO KAZANIYORDU
    İtalyan basını, Ukrayna kulübünün 4 milyon Euro'luk maaş teklifiyle Roberto De Zerbi'yi ikna ettiğini yazmıştı. Eşref Hamamcıoğlu ve ekibinin, De Zerbi'yi ikna edmek için çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.



        FARİOLİ'NİN HOCASIYDI
        Süper Lig'de Karagümrük ve Alanyaspor'un başında gösterdiği performansla ses getiren Francesco Farioli, Benevento ve Sassuolo'da Roberto De Zerbi'nin ekibinde antrenörlük yapmıştı. Farioli'ye Türkiye'de artık herkese ezberlediği pas oyununu aşılayan isim de İtalyan teknik adam oldu. 42 yaşındaki De Zerbi'nin en önemli futbol prensibi topun sürekli kendi takımında kalması. De Zerbi'nin takımları, bazen rakipleri çıldırtacak düzeydeki pas trafiğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Spor Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu Roberto De Zerbi bombasını patlattı
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