Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu Roberto De Zerbi bombasını patlattı





SHAKHTAR'I ZİRVEYE ÇIKARDI

Camianın önde gelen isimlerinden Adnan Öztürk, İnan Kıraç ve Ünal Aysal'ın desteğini arkasına alan Eşref Hamamcıoğlu'nun takımın başına çok önemli bir teknik adam getirmek istediği belirtiliyor. İddialara göre Hamamcıoğlu'nun hedeflerinden birisi Roberto De Zerbi... Ünal Aysal'ın başkanlık döneminde çalıştığı Roberto Mancini ile temasa geçtiği, İtalya ile sözleşmesi süren tecrübeli hocanın da vatandaşı De Zerbi'yi önerdiği belirlendi. Son olarak Shakhtar Donetsk'i çalıştıran İtalyan hoca, 18 maçta 47 puanla takımını lign zirvesine çıkarmıştı. Ancak Ukrayna'daki savaş ortamı nedeniyle sözleşmesini feshetme kararı alan De Zerbi son dönemin en gözde İtalyan teknik adamlarından birisi. 2018- 2021 yılları arasında çalıştırdığı Sassuolo'daki performansıyla dikkatleri çeken genç hoca, geçtiğimiz sezonun başında sürpriz bir kararla Shakhtar Donetsk'in yolunu tutmuştu.