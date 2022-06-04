Sen neymişsin be Andreas Cornelius! Trabzonspor'un yıldızı, Benzema'lı Fransa'yı devirdi
UEFA Uluslar Ligi ilk hafta maçında Fransa sahasında Danimarka'yı konuk etti. Stade de France'da oynanan zorlu müsabakaya Trabzonspor'un yıldızı Andreas Cornelius damgasını vurdu. Oyuna sonradan giren 29 yaşındaki yıldız futbolcu attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Danimarka 3 puanı hanesine yazdırırken Fransa'nın tek golünü Karim Benzema kaydetti.
04.06.2022 00:54 - Son Güncelleme: 04.06.2022 00:56
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 51. dakikada Benzema'nın golüyle 1-0 öne geçti.
CORNELIUS OYUNA GİRDİ MAÇI ÇEVİRDİ!
Trabzonspor'un yıldızı Andreas Cornelius, 59. dakikada Dolberg'in yerine oyuna dahil oldu.