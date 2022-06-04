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Sen neymişsin be Andreas Cornelius! Trabzonspor'un yıldızı, Benzema'lı Fransa'yı devirdi

UEFA Uluslar Ligi ilk hafta maçında Fransa sahasında Danimarka'yı konuk etti. Stade de France'da oynanan zorlu müsabakaya Trabzonspor'un yıldızı Andreas Cornelius damgasını vurdu. Oyuna sonradan giren 29 yaşındaki yıldız futbolcu attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Danimarka 3 puanı hanesine yazdırırken Fransa'nın tek golünü Karim Benzema kaydetti.

04.06.2022 00:54 - Son Güncelleme: 04.06.2022 00:56
Sen neymişsin be Andreas Cornelius! Trabzonspor’un yıldızı, Benzema’lı Fransa’yı devirdi

Fransa ile Danimarka, UEFA Uluslar Ligi ilk hafta maçında kozlarını paylaştı.

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Sen neymişsin be Andreas Cornelius! Trabzonspor’un yıldızı, Benzema’lı Fransa’yı devirdi

Stade de France'da oynanan zorlu karşılaşma büyük bir heyecana sahne oldu.

Sen neymişsin be Andreas Cornelius! Trabzonspor’un yıldızı, Benzema’lı Fransa’yı devirdi

Müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zwayer düdük çaldı.

Sen neymişsin be Andreas Cornelius! Trabzonspor’un yıldızı, Benzema’lı Fransa’yı devirdi

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 51. dakikada Benzema'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Sen neymişsin be Andreas Cornelius! Trabzonspor’un yıldızı, Benzema’lı Fransa’yı devirdi

CORNELIUS OYUNA GİRDİ MAÇI ÇEVİRDİ!
Trabzonspor'un yıldızı Andreas Cornelius, 59. dakikada Dolberg'in yerine oyuna dahil oldu.

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