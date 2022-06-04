Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.06.2022 09:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2022 09:23
    ABONE OL

    Liverpool'un yıldızı Sadio Mane, adım adım Bayern Münih'e doğru gidiyor! Sinyali verdi...

    Senegal'in Benin ile oynayacağı karşılaşma öncesinde konuşan Sadio Mane, Liverpool'dan ayrılma ihtimali üzerine flaş açıklamalarda bulundu. Mane, ayrılığın gerçekleşebileceğini doğruladı...

    takvim.com.tr
    Mane ayrılık sinyalini verdi! Flaş açıklamalar...

    Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen ve ismi sıkça Alman devi Bayern Münih ile anılan Senegalli kanat Sadio Mane, Merseyside kulübündeki geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Senegal Milli Takımı'nın Benin ile oynayacağı maçın basın toplantısında konuşan yıldız futbolcu, "Herkes gibi ben de sosyal medya kullanıyorum ve yorumları takip ediyorum. %60-70 oranında Senegalli benim Liverpool'dan ayrılmamı istiyor. Onların istediğini yapabilirim. Bekleyip göreceğiz." ifadelerini kullanarak İngiliz ekibinden ayrılma ihtimalini değerlendirdiğini kanıtlamış oldu.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ KARARDA ETKİLİ
    Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile karşılaşan Liverpool karşılaşmayı 1-0 kaybetmiş ve kupayı eflatun-beyazlılara kaptırmıştı. İddialara göre 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşma sonrasında ayrılma kararı aldı.

    SALIHAMIDZIC GÖZ KIRPMIŞTI
    Bayern Münih'te sportif direktör Hasan Salihamidzic, Bundesliga'da oynadıkları Stuttgart maçı sonrasında sorulan Sadio Mane sorularına, "Sürprizlere kendinizi hazırlayın. Neyin mümkün olup olmadığını görmek zorundayız. Yaratıcı fikirlerimiz var." diyerek Bavyera ekibinin taraftarlarını heyecanlandırmıştı.

    HOCASI BU DURUMA NE DİYOR?
    Liverpool'un başarılı teknik direktörü Jurgen Klopp ise Sadio Mane hakkında, "Sadio nerede oynarsa oynasın, çok büyük bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.

        İngiliz ekibi ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Sadio Mane'ye Bayern Münih'in 30 milyon Euro bonservis bedeli teklif edeceği geleceği bilgiler arasında yer alıyor. Kırmızı-beyazlıların Mane'ye 5 ile 10 milyon Euro arası bir yıllık ücret vereceği ve 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşme olacağı da belirtildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Spor Liverpool'un yıldızı Sadio Mane, adım adım Bayern Münih'e doğru gidiyor! Sinyali verdi...
            SON DAKİKA