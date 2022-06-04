Liverpool'un yıldızı Sadio Mane, adım adım Bayern Münih'e doğru gidiyor! Sinyali verdi...

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen ve ismi sıkça Alman devi Bayern Münih ile anılan Senegalli kanat Sadio Mane, Merseyside kulübündeki geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Senegal Milli Takımı'nın Benin ile oynayacağı maçın basın toplantısında konuşan yıldız futbolcu, "Herkes gibi ben de sosyal medya kullanıyorum ve yorumları takip ediyorum. %60-70 oranında Senegalli benim Liverpool'dan ayrılmamı istiyor. Onların istediğini yapabilirim. Bekleyip göreceğiz." ifadelerini kullanarak İngiliz ekibinden ayrılma ihtimalini değerlendirdiğini kanıtlamış oldu.