Liverpool'un yıldızı Sadio Mane, adım adım Bayern Münih'e doğru gidiyor! Sinyali verdi...

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen ve ismi sıkça Alman devi Bayern Münih ile anılan Senegalli kanat Sadio Mane, Merseyside kulübündeki geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Senegal Milli Takımı'nın Benin ile oynayacağı maçın basın toplantısında konuşan yıldız futbolcu, "Herkes gibi ben de sosyal medya kullanıyorum ve yorumları takip ediyorum. %60-70 oranında Senegalli benim Liverpool'dan ayrılmamı istiyor. Onların istediğini yapabilirim. Bekleyip göreceğiz." ifadelerini kullanarak İngiliz ekibinden ayrılma ihtimalini değerlendirdiğini kanıtlamış oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ KARARDA ETKİLİ
Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile karşılaşan Liverpool karşılaşmayı 1-0 kaybetmiş ve kupayı eflatun-beyazlılara kaptırmıştı. İddialara göre 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşma sonrasında ayrılma kararı aldı.
SALIHAMIDZIC GÖZ KIRPMIŞTI
Bayern Münih'te sportif direktör Hasan Salihamidzic, Bundesliga'da oynadıkları Stuttgart maçı sonrasında sorulan Sadio Mane sorularına, "Sürprizlere kendinizi hazırlayın. Neyin mümkün olup olmadığını görmek zorundayız. Yaratıcı fikirlerimiz var." diyerek Bavyera ekibinin taraftarlarını heyecanlandırmıştı.
HOCASI BU DURUMA NE DİYOR?
Liverpool'un başarılı teknik direktörü Jurgen Klopp ise Sadio Mane hakkında, "Sadio nerede oynarsa oynasın, çok büyük bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.