Farioli'nin hocası Galatasaray'a geliyor: Pas futboluyla baş döndürüyor!

FARIOLI'NİN AKIL HOCASI

Son olarak Shakhtar Donetsk'i çalıştıran İtalyan hoca, 18 maçta 47 puanla takımını lign zirvesine çıkarmıştı. Ancak Ukrayna'daki savaş ortamı nedeniyle sözleşmesini feshetme kararı alan De Zerbi son dönemin en gözde İtalyan teknik adamlarından birisi. Süper Lig'de Karagümrük ve Alanyaspor'un başında gösterdiği performansla ses getiren Francesco Farioli, Benevento ve Sassuolo'da De Zerbi'nin ekibinde antrenörlük yapmıştı. Farioli'ye Türkiye'de artık herkese ezberlediği pas oyununu aşılayan isim de De Zerbi oldu.