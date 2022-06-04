Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus iddialı açıklamalara imza attı





MESUT THE END

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Kanarya'nın yeni teknik patronu Jorge Jesus, "Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil çok önemli bir geçmişe sahip ancak kulübün kendisiyle ilgili aldığı bir karar var ve aynı şekilde devam edecek. Burada önemli olan Jorge Jesus, Mesut Özil ya da herhangi bir oyuncu değil. Önemli olan Fenerbahçe! Ben de Fenerbahçe'de oynayan oyuncularla oynayacağım" açıklamasında bulundu.

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