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    Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus iddialı açıklamalara imza attı

    Sarı-Lacivertliler'in yeni hocası Jorge Jesus, "Kadro devrimi yapmayacağız. Ofansif açıdan daha fazla yaratıcı oyunculara ihtiyacımız" dedi. Tecrübeli hoca, "4-5 oyuncu almak için uğraşacağız. Burada başarılı olmak için tüm şartlar uygun. Şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu...

    Ofansif ve yaratıcı oyuncular alacağız!

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus dün medyanın karşısına çıktı. Fenerbahçe taraftarının kararında önemli rol oynadığını belirten 67 yaşındaki teknik adam transferle ilgili önemli ipuçları verdi. Jesus, "Hem bireysel olarak hem de kolektif olarak analizlerimizi yaptık. Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var. Ofansif açıdan daha fazla yaratıcı oyunculara ihtiyacımız var. Belirleyici olabilecek oyunculara odaklanacağız. Futbolda yetenekli oyuncunun yeteneğini sahaya yansıtabilmesini sağlamak gerekiyor. Ön bölgede oynayabilecek, göze hoş gelecek futbolculara da odaklanacağız" ifadelerini kullandı.



    BÜYÜK BİR TAKIM İSTEDİK VE GELDİK
    Jesus, "Burada başarılı olmak için tüm şartlar uygun. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Fenerbahçe, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden. Başkanımızın ilgisi, taraftarlarımızın ilgisi inanılmazdı. Beni başka isteyenler de vardı. Ancak ben tutku içi buraya geldim. Ben de tutkuluyum. Büyük bir takımda çalışmak istedik ve geldik. Kendi işime güveniyorum" dedi.



    ÇALIŞTIRDIĞIM TAKIMLAR ÇOK GOL ATAR
    Jesus, "Hücum futboluna önem veririm. Çalıştırdığım takımlar çok fazla gol atar. Futbolda sadece kazanmak tek önemli şey değildir. Taraftarlara güzel bir şov izletmeniz lazım. Benim fikrim bu. Oyuncularımdan beni büyük bir teknik adam olarak görmelerini isterim. Sonra bir baba olarak da görebilirler. Bu konuya yaklaşımım böyle" diye konuştu.



        4-4-2 OYNATIRIM AMA İNATÇI DEĞİLİM
        Portekizli hoca, "Futbolda sistem çok önemli. Temel şey sistem ama başka önemli şeyler de var. Oyuncularınız çok önemli ve elinizdeki oyuncular için en iyi sistemi belirlemeniz çok önemli. Ben genellikle 4-4-2 oynattım ama maça ve rakibe göre sisteminizi değiştirebilirsiniz" dedi.



        JORGE JESUS BASKIYA ALIŞIK!
        Jesus'un kendisine yardımcı antrenörlük teklif ettiğini söyleyen Alex de Souza, bu teklifi reddettiğini ve Sao Paulo altyapısındaki antrenörlük kariyerine devam edeceğini dile getirdi. Sarı-Lacivertliler'in efsane futbolcusu Alex de Souza, "Fenerbahçe, 8 sezondur Süper Lig'i kazanamıyor. Jorge Jesus, bu hasreti bitirmesi için göreve getirildi. Baskı olması doğaldır. Ancak, bu baskıyı Benfica'da, Flamengo'da ve çalıştığı diğer yerlerde de yaşadı" yorumunu yaptı.



        ALEX DE SOUZA İLE GÖRÜŞTÜM
        Jesus dünkü basın toplantısında Türkiye'ye gelmeden Alex de Souza ile görüştüğünü açıkladı.



            MESUT THE END
            Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Kanarya'nın yeni teknik patronu Jorge Jesus, "Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil çok önemli bir geçmişe sahip ancak kulübün kendisiyle ilgili aldığı bir karar var ve aynı şekilde devam edecek. Burada önemli olan Jorge Jesus, Mesut Özil ya da herhangi bir oyuncu değil. Önemli olan Fenerbahçe! Ben de Fenerbahçe'de oynayan oyuncularla oynayacağım" açıklamasında bulundu.

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            Haberler Spor Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus iddialı açıklamalara imza attı
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