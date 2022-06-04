Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus iddialı açıklamalara imza attı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus dün medyanın karşısına çıktı. Fenerbahçe taraftarının kararında önemli rol oynadığını belirten 67 yaşındaki teknik adam transferle ilgili önemli ipuçları verdi. Jesus, "Hem bireysel olarak hem de kolektif olarak analizlerimizi yaptık. Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var. Ofansif açıdan daha fazla yaratıcı oyunculara ihtiyacımız var. Belirleyici olabilecek oyunculara odaklanacağız. Futbolda yetenekli oyuncunun yeteneğini sahaya yansıtabilmesini sağlamak gerekiyor. Ön bölgede oynayabilecek, göze hoş gelecek futbolculara da odaklanacağız" ifadelerini kullandı.
BÜYÜK BİR TAKIM İSTEDİK VE GELDİK
Jesus, "Burada başarılı olmak için tüm şartlar uygun. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Fenerbahçe, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden. Başkanımızın ilgisi, taraftarlarımızın ilgisi inanılmazdı. Beni başka isteyenler de vardı. Ancak ben tutku içi buraya geldim. Ben de tutkuluyum. Büyük bir takımda çalışmak istedik ve geldik. Kendi işime güveniyorum" dedi.
ÇALIŞTIRDIĞIM TAKIMLAR ÇOK GOL ATAR
Jesus, "Hücum futboluna önem veririm. Çalıştırdığım takımlar çok fazla gol atar. Futbolda sadece kazanmak tek önemli şey değildir. Taraftarlara güzel bir şov izletmeniz lazım. Benim fikrim bu. Oyuncularımdan beni büyük bir teknik adam olarak görmelerini isterim. Sonra bir baba olarak da görebilirler. Bu konuya yaklaşımım böyle" diye konuştu.