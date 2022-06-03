Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus, altyapıya da el atıp şekillendirecek...

GENÇLERE YATIRIM DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe son dönemlerde genç isimlere yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor… Kadrosuna önemli genç yetenekleri transfer eden Sarı-Lacivertliler, altyapı takımlarını daha da güçlendirerek A Takım'a yıldız oyuncular kazandırmayı planlıyor.

Sarı-lacivertliler'de son dönemde Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, İsak Vural gibi genç isimler performanslarıyla dikkat çekti. Sarı-lacivertliler'in altyapısında forma giydikten sonra A Takım'a yükselen Arda Güler, dünyada 17 yaş oyuncular arasında en değerli futbolcu konumunda.

DÜNYANIN TAKİP ETTİĞİ GENÇ TAKIMA KAZANDIRILDI

Dünyanın önemli kulüplerinin takibinde olan İsak Vural transfer edilerek takıma kazandırıldı. Fenerbahçe bir başka Türk yıldız Emre Tezgel için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Stoke City altyapısında forma giyen genç yeteneği de transfer etmek için yoğun mesai harcıyor.