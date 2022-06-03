Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus, altyapıya da el atıp şekillendirecek...

Fenerbahçe günlerdir beklediği teknik direktörüne kavuştu… Portekizli teknik adam bugün kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Kanarya'nın kısa vadede tek hedefi 8 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek.
Jesus'u başa getiren Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamdan altyapı konusunda da destek alacağı belirtildi. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe altyapısına da ekibinden bir kişiyi dahil etmesi planlanıyor.
FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU
Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile altyapı konusunda Türkiye'ye gelmeden önce de görüştüğü ve fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
Bilindiği gibi Jesus, Avrupa'nın önemli yıldızlarını parlatarak dünya futboluna sunmuştu. Özellikle Benfica'da birçok yıldız onunla birlikte seviye atlamıştı.
GENÇLERE YATIRIM DİKKAT ÇEKİYOR
Fenerbahçe son dönemlerde genç isimlere yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor… Kadrosuna önemli genç yetenekleri transfer eden Sarı-Lacivertliler, altyapı takımlarını daha da güçlendirerek A Takım'a yıldız oyuncular kazandırmayı planlıyor.
Sarı-lacivertliler'de son dönemde Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, İsak Vural gibi genç isimler performanslarıyla dikkat çekti. Sarı-lacivertliler'in altyapısında forma giydikten sonra A Takım'a yükselen Arda Güler, dünyada 17 yaş oyuncular arasında en değerli futbolcu konumunda.
DÜNYANIN TAKİP ETTİĞİ GENÇ TAKIMA KAZANDIRILDI
Dünyanın önemli kulüplerinin takibinde olan İsak Vural transfer edilerek takıma kazandırıldı. Fenerbahçe bir başka Türk yıldız Emre Tezgel için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Stoke City altyapısında forma giyen genç yeteneği de transfer etmek için yoğun mesai harcıyor.