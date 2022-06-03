Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus imzayı attı

Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Jorge Jesus'a imza töreni düzenledi. Fenerbahçe başkanı Ali Koç da toplantıya katıldı.

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Jesus'tan önce konuşmaya başlayan Ali Koç, "Ben çok az konuşacağım. Bizim için zor bir karar oldu. Bu sezonu istediğimiz gibi bitiremedik. İsmail Hoca'ya teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü yarın kongre üyelerimizin önünde yapacağız. Jorge Jesus ile Benfica'dan ayrıldıktan 4 gün sora konuştuk. Ancak kendisi o gün futbol bile konuşmak istemiyordu. Nisan ayı itibariyle Jesus ile görüşmelerimiz arttı. Mayıs ayı başlarında durum netleşmeye başladı. Hoca, Slavia Prag maçından itibaren takımı izlemeye başlamış. Orada kimyamız uyuştu. Bir Türk takımının getirebileceği en üst düzey hocayı getirdik." ifadelerini kullandı.

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