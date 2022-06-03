Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı bir giriş yaptı





İLK HEDEF ŞAMPİYONLUK

Jorge jesus'la 1 yıllık anlaşma sağlandığı resmen açıkladı. Portekizli hoca, "İlk hedefimiz lig şampiyonluğunu kazanmak. Çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon ol amıyor. Burada tutku çok fazla. Yaşa Fenerbahçe" ifadesini kullandı. Ve Jorge Jesus resmen Fenerbahçe'de... Sarı-Lacivertli yönetim 2 gündür İstanbul'da görüşme yaptığı Portekizli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. FBTV'ye konuşan ve ilk duygularını aktaran Jesus, "Tutkunun çok fazla olduğu büyü bir kulüpte çalışacağız. Ben ve ekibim de çok tutkulu insanlarız. İlk hedefimiz lig şampiyonluğunu kazanmak. Çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor. İkinci hedefimiz ise Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Fenerbahçe tutkudur. Ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de göstermek istiyorum. Yaşa Fenerbahçe. Umarım alacağımız galibiyetler ve oyun kalitemiz ile taraftarlarımızı mutlu edebiliriz" ifadesini kullandı.



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