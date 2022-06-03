Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı bir giriş yaptı

Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası esiyor... Salı gecesi İstanbul'a ayak basan dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, Türkiye'deki yeni görevine çok hızlı bir giriş yaptı.
KOÇ VE YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ
Jorge Jesus'un belirlediği 4 kuralı Başkan Ali Koç yöneticilerle yaptığı görüşmede çok net bir şekilde aktardığı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre tecrübeli hoca 13 Haziran'da başlaması planlanan yeni sezon hazırlıklarında tüm futbolcuları istisnasız olarak görmek istiyor. Jesus'un hiçbir futbolcuya ekstra izin verilmeyeceğini yöneticilere ilettiği belirlendi. 67 yaşındaki teknik adam, futbolcuların geleceğiyle ilgili tüm kararları bizzat verecek. Jesus bu nedenle tüm isimlerle ilgili kesin bir kanıya varmadan oyuncu satışı yapılmasını istemiyor. Transferde tek yetkili olacağı konusunda bizzat Başkan Ali Koç'tan söz alan Jorge Jesus'un belirlediği liste üzerinden tüm çalışmalar yürütülecek.
YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Başarılı teknik adamın ayrıca şu anda teknik ekibinde yerli bir isim istemediği ve sadece daha önce görev yaptığı 6 yardımcısıyla beraber çalışacağı ifade edildi. Ancak bu kararın önümüzdeki günlerde yeniden gözden geçirilebileceği ve Jorge Jesus'un gerek duyması halinde yerli bir antrenörün Samandıra'da iş başı yapabileceği öğrenildi.