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    Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı bir giriş yaptı

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus fırtına gibi başladı. Ali Koç ve yönetimle görüşerek belirlediği 4 kuralı net şekilde aktardı. Alınan bilgilere göre 13 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına tüm futbolcuları tam kadro istiyor.

    Jesus kuralları

    Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası esiyor... Salı gecesi İstanbul'a ayak basan dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, Türkiye'deki yeni görevine çok hızlı bir giriş yaptı.



    KOÇ VE YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ
    Jorge Jesus'un belirlediği 4 kuralı Başkan Ali Koç yöneticilerle yaptığı görüşmede çok net bir şekilde aktardığı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre tecrübeli hoca 13 Haziran'da başlaması planlanan yeni sezon hazırlıklarında tüm futbolcuları istisnasız olarak görmek istiyor. Jesus'un hiçbir futbolcuya ekstra izin verilmeyeceğini yöneticilere ilettiği belirlendi. 67 yaşındaki teknik adam, futbolcuların geleceğiyle ilgili tüm kararları bizzat verecek. Jesus bu nedenle tüm isimlerle ilgili kesin bir kanıya varmadan oyuncu satışı yapılmasını istemiyor. Transferde tek yetkili olacağı konusunda bizzat Başkan Ali Koç'tan söz alan Jorge Jesus'un belirlediği liste üzerinden tüm çalışmalar yürütülecek.



    YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK
    Başarılı teknik adamın ayrıca şu anda teknik ekibinde yerli bir isim istemediği ve sadece daha önce görev yaptığı 6 yardımcısıyla beraber çalışacağı ifade edildi. Ancak bu kararın önümüzdeki günlerde yeniden gözden geçirilebileceği ve Jorge Jesus'un gerek duyması halinde yerli bir antrenörün Samandıra'da iş başı yapabileceği öğrenildi.



        JESUS KURALLARI
        1)         Tüm futbolcular ilk idmanda hazır olacak. Kimseye ekstra izine vrilmeyecek.
        2) Transferde tek yetkili olacak. Verdiği liste üzerinden görüşmelr yürütelecek.
        3) Futbolcularla ilgili kesin karar alınmadan hiçbir oyuncu satı şyıapılmayacak.
        4) Teknik ekipte şu an yerli bir isim olmayacak. Kesin karar dahsao nra alınacak.



        İMZA TÖRENİ BUGÜN 15.00'TE
        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Jorge Jesus'un imza töreni ve basın toplantısı 3 Haziran Cuma günü (bugün) saat 15.00'te yapılacaktır. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek imza töreni, basın mensuplarına açık gerçekleştirilecektir" denildi.



        İLK HEDEF ŞAMPİYONLUK
        Jorge jesus'la 1 yıllık anlaşma sağlandığı resmen açıkladı. Portekizli hoca, "İlk hedefimiz lig şampiyonluğunu kazanmak. Çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon ol amıyor. Burada tutku çok fazla. Yaşa Fenerbahçe" ifadesini kullandı. Ve Jorge Jesus resmen Fenerbahçe'de... Sarı-Lacivertli yönetim 2 gündür İstanbul'da görüşme yaptığı Portekizli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. FBTV'ye konuşan ve ilk duygularını aktaran Jesus, "Tutkunun çok fazla olduğu büyü bir kulüpte çalışacağız. Ben ve ekibim de çok tutkulu insanlarız. İlk hedefimiz lig şampiyonluğunu kazanmak. Çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor. İkinci hedefimiz ise Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Fenerbahçe tutkudur. Ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de göstermek istiyorum. Yaşa Fenerbahçe. Umarım alacağımız galibiyetler ve oyun kalitemiz ile taraftarlarımızı mutlu edebiliriz" ifadesini kullandı.

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