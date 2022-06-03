NBA'in final serisi ilk maçı rekorlara ve inanılmaz geri dönüşe sahne oldu...

CURRY'DEN 7 ÜÇLÜK

İlk maçından mağlubiyetle ayrılan Golden State Warriors'ta ise Stephen Curry 7 üçlük isabeti bulduğu maçı 34 sayı ile tamamladı. Andrew Wiggins 20 ve Klay Thompson 15 sayı atarak Warriors'un çift haneye ulaşan diğer isimleri oldu.

REKORLARIN GECESİ

Büyük heyecana sahne olan karşılaşma rekorları da beraberinde getirdi. Boston Celtics-Golden State Warriors serisinin ilk maçı, 40 üçlük isabeti ile NBA finallerinde en çok üçlük atılan maç oldu. Bununla birlikte Boston Celtics, son periyota 10 sayı farkla girip karşılaşmayı 10 sayı ve üzeri farkla kazanan ilk NBA ekibi oldu. Golden State Warriors'un All-star oyuncusu Stephen Curry ise ilk periyotta tam 6 üçlük isabeti buldu ve bu alanda rekorun sahibi oldu.