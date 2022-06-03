NBA'in final serisi ilk maçı rekorlara ve inanılmaz geri dönüşe sahne oldu...

Üçüncü çeyreğin sonlarına doğru 15 sayı kadar rakibinin gerisine düşen Boston Celtics, son periyotta gösterdiği hücum ve defans performansı ile rakibine 40 sayı atarken sadece 16 sayı atma şansı tanıdı. Özellikle son periyotta üst üste üçlükler bulan Al Horford, takımının geri dönüşünde önemli rol oynadı. Celtics'de Al Horford 26, Jaylen Brown 24, Derrick White ise 21 sayı buldu. Celtics'in en önemli ismi Jayson Tatum ise 3/17 üçlük isabeti bulduğu karşılaşmayı 12 sayı ile tamamlarken, 13 de asist yaptı ve double double yaptı.
CURRY'DEN 7 ÜÇLÜK
İlk maçından mağlubiyetle ayrılan Golden State Warriors'ta ise Stephen Curry 7 üçlük isabeti bulduğu maçı 34 sayı ile tamamladı. Andrew Wiggins 20 ve Klay Thompson 15 sayı atarak Warriors'un çift haneye ulaşan diğer isimleri oldu.
REKORLARIN GECESİ
Büyük heyecana sahne olan karşılaşma rekorları da beraberinde getirdi. Boston Celtics-Golden State Warriors serisinin ilk maçı, 40 üçlük isabeti ile NBA finallerinde en çok üçlük atılan maç oldu. Bununla birlikte Boston Celtics, son periyota 10 sayı farkla girip karşılaşmayı 10 sayı ve üzeri farkla kazanan ilk NBA ekibi oldu. Golden State Warriors'un All-star oyuncusu Stephen Curry ise ilk periyotta tam 6 üçlük isabeti buldu ve bu alanda rekorun sahibi oldu.
SONRAKİ MAÇ NE ZAMAN?
Eşleşmenin ikinci maçı bir kez daha Golden State'in sahasında 5 Haziran'ı 6 Haziran'a bağlayan gece Türkiye saati ile 03:00'te oynanacak.