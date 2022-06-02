Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus göreve fırtına gibi başladı...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası esiyor... Salı gecesi İstanbul'a ayak basan Portekizli teknik adam yeni görevine çok hızlı bir giriş yaptı. Jesus'un belirlediği 4 kuralı Başkan Ali Koç yöneticilerle yaptığı görüşmede çok açık bir şekilde aktardığı ortaya çıktı.

EKSTRA İZİN YOK

Alınan bilgilere göre tecrübeli hoca 13 Haziran'da başlaması planlanan yeni sezon hazırlıklarında tüm futbolcuları istisnasız olarak görmek istiyor. Jesus'un hiçbir futbolcuya ekstra izin verilmeyeceğini yöneticilere ilettiği belirlendi.