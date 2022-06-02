Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus göreve fırtına gibi başladı...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası esiyor... Salı gecesi İstanbul'a ayak basan Portekizli teknik adam yeni görevine çok hızlı bir giriş yaptı. Jesus'un belirlediği 4 kuralı Başkan Ali Koç yöneticilerle yaptığı görüşmede çok açık bir şekilde aktardığı ortaya çıktı.
EKSTRA İZİN YOK
Alınan bilgilere göre tecrübeli hoca 13 Haziran'da başlaması planlanan yeni sezon hazırlıklarında tüm futbolcuları istisnasız olarak görmek istiyor. Jesus'un hiçbir futbolcuya ekstra izin verilmeyeceğini yöneticilere ilettiği belirlendi.
ŞİMDİLİK SATIŞ YOK
67 yaşındaki teknik adam, futbolcuların geleceğiyle ilgili tüm kararları bizzat verecek. Jesus bu nedenle tüm isimlerle ilgili kesin bir kanıya varmadan oyuncu satışı yapılmasını istemiyor.
EKİPTE YERLİ İSİM İSTEMİYOR
Transferde tek yetkili olacağı konusunda bizzat Başkan Ali Koç'tan söz alan Jorge Jesus'un belirlediği liste üzerinden tüm çalışmalar yürütülecek.
Başarılı hocanın ayrıca şu anda teknik ekibinde yerli bir isim istemediği ve sadece daha önce görev yaptığı 6 yardımcısıyla beraber çalışacağı ifade edildi. Ancak bu kararın önümüzdeki günlerde yeniden gözden geçirilebileceği ve Jesus'un gerek duyması halinde yerli bir antrenörün Samandıra'da iş başı yapabileceği öğrenildi.