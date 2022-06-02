Özel Haber I Beşiktaş ile anlaşamamıştı! İşte Güven Yalçın’ın yeni rotası

Beşiktaş ile maddi konularda anlaşamayan Güven Yalçın'ın bunun üzerine kendisine Almanya'dan gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi. Almanya'da yetişen ve 2018 yılında Leverkusen altyapısından Beşiktaş'a transfer olan Güven'i Bundesliga'dan isteyen kulüplerin olduğu ve 23 yaşındaki forvetin de kariyerine Almanya'da devam etmeye sıcak baktığı konuşuluyor.

Güven Yalçın'ın kesin kararını verme konusunda ise acele etmediği ve bu süre içinde çalışmalarını bireysel olarak sürdürerek en iyi teklifi bekleyeceği belirtiliyor.

Öte yandan Güven Yalçın ile Süper Lig'den de başta Trabzonspor olmak üzere bazı kulüpler de ilgileniyor. 23 yaşındaki oyuncunun Almanya'dan gelecek tekliflerin durumuna göre kariyerinde Süper Lig'de devam etme ihtimali bulunuyor.

Güven Yalçın Beşiktaş'ta geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 33 maç 6 gol attı, 3 de asist yaptı.

