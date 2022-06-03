Brezilya basını, “Jesus, Marcelo’yu istiyor” dedi, taraftarlar kendinden geçti





KARAR İÇİN ACELESİ YOK

Real Madrid'le yollarını ayıran dünyaca ünlü Brezilya futbolcuyla ilgili Brezilya'dan gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi. UOL isimli internet sitesinin haberine göre Fenerbahçe, Marcelo'ya resmi teklif yaptı. Haberde, "Jorge Jesus, Fenerbahçe yönetiminden Marcelo'nun transferini istedi. Türk kulübü resmi teklifini yaptı. Ancak Marcelo'nun geleceği hakkında karar vermek için acelesi yok. Botafogo, Fluminense ve Inter Miami de oyuncuyla ilgileniyor ancak Marcelo Avrupa'da kalmak istiyor" ifadesini kullandı. Jorge Jesus'un 34 yaşındaki Sambacı ile çok yakın ilişkileri olduğu ve Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde bire bir görüşmeler yaptığı da belirlendi.