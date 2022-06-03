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    Brezilya basını, “Jesus, Marcelo’yu istiyor” dedi, taraftarlar kendinden geçti

    Jorge Jesus’un Marcelo’yu kadrosunda görmek istediğini ve yıldız futbolcu ile bizzat görüştüğünü yazan Brezilya basını, “Botafogo, Fluminense ve Inter Miami de teklif yaptı ancak Marcelo Avrupa’da kalmak istiyor” ifdaesini kullandı.

    Marcelo heyecanı

    Fenerbahçe 'de Jorge Jesus döneminin başlamasının ardından müthiş bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Sol bek transferi için kolları sıvayan Sarı-Lacivertliler'de bir süredir Marcelo'nun ismi kulislerde dolaşıyordu.



    KARAR İÇİN ACELESİ YOK
    Real Madrid'le yollarını ayıran dünyaca ünlü Brezilya futbolcuyla ilgili Brezilya'dan gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi. UOL isimli internet sitesinin haberine göre Fenerbahçe, Marcelo'ya resmi teklif yaptı. Haberde, "Jorge Jesus, Fenerbahçe yönetiminden Marcelo'nun transferini istedi. Türk kulübü resmi teklifini yaptı. Ancak Marcelo'nun geleceği hakkında karar vermek için acelesi yok. Botafogo, Fluminense ve Inter Miami de oyuncuyla ilgileniyor ancak Marcelo Avrupa'da kalmak istiyor" ifadesini kullandı. Jorge Jesus'un 34 yaşındaki Sambacı ile çok yakın ilişkileri olduğu ve Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde bire bir görüşmeler yaptığı da belirlendi.



    EFSANELER DEVREYE GİRECEK
    Bu sezon 17 maçta görev yapan Brezilyasol bekin transferi için Roberto Carlos, Zico ve Alex gibi isimlerin de devreye girebileceği ifade ediliyor. Marcelo'nun kariyeriyle ilgili kararını en geç Temmuz ayı ortasına kadar vereceği gelen bilgiler arasında.
        Etnospor
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