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    • Spor
    • 02.06.2022 13:03
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    • 02.06.2022 13:06
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    Brezilya basınından bomba iddia! Fenerbahçe Marcelo'ya teklif yaptı

    Fenerbahçe’de Jorge Jesus döneminin başlamasının ardından müthiş bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Sol bek transferi için kolları sıvayan Sarı-Lacivertliler’de bir süredir Marcelo’nun ismi kulislerde dolaşıyordu. Real Madrid’le yollarını ayıran dünyaca ünlü Brezilya futbolcuyla ilgili Brezilya’dan gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Bomda iddia: F.Bahçe teklif yaptı

    UOL isimli internet sitesinin haberine göre Fenerbahçe, Marcelo'ya resmi teklif yaptı. Haberde, "Jorge Jesus, Fenerbahçe yönetiminden Marcelo'nun transferini istedi. Türk kulübü resmi teklifini yaptı. Ancak Marcelo'nun geleceği hakkında karar vermek için acelesi yok. Botafogo, Fluminense ve Inter Miami de oyuncuyla ilgileniyor ancak Marcelo Avrupa'da kalmak istiyor" ifadesini kullandı.

    Jorge Jesus'un 34 yaşındaki Sambacı ile çok yakın ilişkileri olduğu ve Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde bire bir görüşmeler yaptığı da belirlendi.

    Müthiş bir kariyeri olan ve birçok futbol otoritesine göre gelmiş geçmiş en iyi 5 sol bek arasında yer alan Marcelo 15 yıllık Real Madrid kariyerini kısa süre önce sonlandırmıştı.
        Etnospor
        Haberler Spor Brezilya basınından bomba iddia! Fenerbahçe Marcelo'ya teklif yaptı
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