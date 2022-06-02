Brezilya basınından bomba iddia! Fenerbahçe Marcelo'ya teklif yaptı

UOL isimli internet sitesinin haberine göre Fenerbahçe, Marcelo'ya resmi teklif yaptı. Haberde, "Jorge Jesus, Fenerbahçe yönetiminden Marcelo'nun transferini istedi. Türk kulübü resmi teklifini yaptı. Ancak Marcelo'nun geleceği hakkında karar vermek için acelesi yok. Botafogo, Fluminense ve Inter Miami de oyuncuyla ilgileniyor ancak Marcelo Avrupa'da kalmak istiyor" ifadesini kullandı.