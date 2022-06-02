Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.06.2022 19:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.06.2022 19:52
    ABONE OL

    Bandırmaspor İstanbulspor CANLI MAÇ İZLE! Bandırmaspor - İstanbulspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

    Bandırmaspor ile İstanbulspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Süper Lig’e yükselecek olan 3. takımın belli olacağı bugünkü heyecanlı maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Sporseverler maça dair bir çok bilgiyi araştırıyor. Peki Bandırmaspor İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bandırmaspor İstanbulspor maçı CANLI nasıl izlenir? İşte Bandırmaspor - İstanbulspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz linki ve maçın 11'leri...

    Bandırmaspor İstanbulspor CANLI MAÇ İZLE!

    Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor mücadele edecek. Bu akşam Süper Lig'e yükselecek son takım da ortaya çıkacak. Final maçının ana hakemi Halil Umut Meler olacak. Öte yandan yardımcıları ise Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Maçın dördüncü hakemi de Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Peki Bandırmaspor İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bandırmaspor İstanbulspor maçı CANLI nasıl izlenir?

    BANDIRMASPOR- İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Bandırmaspor - İstanbulspor maçı 2 Haziran 2022 saat 20.00'de başlayacak.

    BANDIRMA - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ İZLENİR?

    Kocaeli Stadı'nda oynanacak maç TRT Spor ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    MAÇIN 11'LERİ!

    Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Mulumba, Mehmet, Landel, Kerim, Levent, Keny.

    İstanbulspor: Alperen, Oğuzhan, Mehmet, Emrecan, Duhan, Ferhat, Melih, Rroca, Topalli, Valon, İbrahim.

        Sezonun finali geldi çattı. Profesyonel liglerdeki son maç bugün oynanacak. Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Yarı finalde Eyüpspor'u saf dışı bırakan Ban Ban ile Erzurumspor'u eleyerek finale çıkan Boğalar'ın kapışması, Ankaragücü ve Ümraniyespor'un ardından Süper Lig 'e yükselen 3. takımı belirleyecek.

        Müsabaka Kocaeli Stadı'nda oynanacak. Statta iki takımın taraftarına da eşit sayıda yer ayrılacak. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı maçın VAR hakemi ise Mete Kalkavan olacak. 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa uzayacak olan maçta yine denge değişmezse Süper Lig'e çıkacak takımı penaltılar tayin edecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Etnospor
        Haberler Spor Bandırmaspor İstanbulspor CANLI MAÇ İZLE! Bandırmaspor - İstanbulspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...
            SON DAKİKA