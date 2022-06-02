Bandırmaspor İstanbulspor CANLI MAÇ İZLE! Bandırmaspor - İstanbulspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor mücadele edecek. Bu akşam Süper Lig'e yükselecek son takım da ortaya çıkacak. Final maçının ana hakemi Halil Umut Meler olacak. Öte yandan yardımcıları ise Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Maçın dördüncü hakemi de Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Peki Bandırmaspor İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bandırmaspor İstanbulspor maçı CANLI nasıl izlenir?