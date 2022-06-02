Fenerbahçe'den ayrılan Naz Aydemir Akyol yeni takımıyla sözleşme imzaladı...

"SABIRSIZLANIYORUM"

Naz ise transfer süreciyle ilgili olarak, "Türk Hava Yolları ile anlaştığım için çok mutluyum. Takım olarak pek çok başarıya imza atacağımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarımla beraber başarılı bir sezon yaşamak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde Eczacıbaşı, VakıfBank ve Fenerbahçe formalarını giyen tecrübeli oyuncu, 9 lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.