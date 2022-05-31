Transferde rotasını Portekiz'e çeviren Fenerbahçe ile ilgili Joao Carlos iddiası ortaya atıldı!





ROTA BİR KEZ DAHA ESTORİL

Bilindiği gibi Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon başında Estoril'den Miguel Crespo'yu transfer etmiş ve yıldız futbolcu performansıyla taraftarların gözbebeği olmuştu. Bu sezon yine Estoril'den Andre Franco'nun ismi Fener geçiyor. Güncel piyasa değeri 450 bin Euro olan Joao Carlos'un Estoril ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Futbola ülkesinin takımlarından Sampaio'da başlayan Brezilyalı forvet, 2019'da Portimoiense'ye transfer olarak Portekiz'e adım attı. Carlos kariyerinin en önemli çıkışını geçtiğimiz sezon yaşadı.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN