Transferde rotasını Portekiz'e çeviren Fenerbahçe ile ilgili Joao Carlos iddiası ortaya atıldı!

Teknik direktörlük için Portekizli Jorge Jesus ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler gündemine birçok yıldız oyuncu alırken, Portekiz medyası Fenerbahçe ile ilgili oldukça ilginç bir iddia ortaya attı.
TROYES DA ONU İSTİYOR
O Jogo'nun haberine göre Fenerbahçe, Estoril forması giyen golcü oyuncu Joao Carlos'un peşinde... Geçtiğimiz sezon Academica Coimbra'da kiralık olarak forma giyen Sambacı, attığı gollerle tüm dikkatleri üzçerine çekti. 27 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda 34 karşılaşmada forma giyerken, 18 gol attı ve 1 de asiste imza attı. O Jogo, Fenerbahçe'nin dışında Fransız ekibi Troyes'in da yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini yazdı.
ROTA BİR KEZ DAHA ESTORİL
Bilindiği gibi Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon başında Estoril'den Miguel Crespo'yu transfer etmiş ve yıldız futbolcu performansıyla taraftarların gözbebeği olmuştu. Bu sezon yine Estoril'den Andre Franco'nun ismi Fener geçiyor. Güncel piyasa değeri 450 bin Euro olan Joao Carlos'un Estoril ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Futbola ülkesinin takımlarından Sampaio'da başlayan Brezilyalı forvet, 2019'da Portimoiense'ye transfer olarak Portekiz'e adım attı. Carlos kariyerinin en önemli çıkışını geçtiğimiz sezon yaşadı.