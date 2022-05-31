Fenerbahçe’nin transferde yeni hedefi Emre Tezgel! 16 yaşındaki Türk yıldız için harekete geçildi

Son dönemde genç oyunculara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Fenerbahçe'den yine ses getirecek bir hamle geldi. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadronun çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Avrupa'nın dev kulüplerinin peşinde olduğu genç yıldız için harekete geçti.

Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler gibi isimlerin parlaması sonrası Fenerbahçe Yönetimi genç isimlere yatırım yapmaya devam etti. Son dönemde İsak Vural ve Jin-ho ho gibi genç yıldızlar kadroya dahil edildi. Çağatay Kurukalıp ve Arda Kurtulan'ın dışında altyapıda da dikkat çeken isimler forma giyiyor.