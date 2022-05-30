Fenerbahçe'ye Brezilyalı golcü! Joao Carlos radara girdi

Teknik direktörlük için Portekizli Jorge Jesus ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler gündemine birçok yıldız oyuncu alırken Portekiz medyası Fenerbahçe ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.
Portekiz medyasından O Jogo'nun haberine göre Fenerbahçe, Portekiz Ligi ekiplerdinden Estoril forması giyen golcü oyuncu Joao Carlos'un peşinde... Geçtiğimiz sezon Academica'da kiralık olarak forma giyen Sambacı, attığı gollerle dikkat çekti.
27 yaşındaki golcü futbolcu geride kalan sezonda 34 karşılaşmada forma giyerken 18 gol atarken 1 de asiste imza attı. O Jogo'ya göre Fenerbahçe'nin dışında Fransız ekibi Troyes da yıldız golcüyü kadrosuna katmak istiyor.