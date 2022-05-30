Fenerbahçe'ye Brezilyalı golcü! Joao Carlos radara girdi

Teknik direktörlük için Portekizli Jorge Jesus ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler gündemine birçok yıldız oyuncu alırken Portekiz medyası Fenerbahçe ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.