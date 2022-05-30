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    • Spor
    • 30.05.2022 12:07
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    • 30.05.2022 12:07
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    Fenerbahçe'ye Brezilyalı golcü! Joao Carlos radara girdi

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Hocalık için Jorge Jesus'la imza noktasına gelen Fenerbahçe, bir taraftan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Portekiz basını, sarı-lacivertlilerin Estoril forması giyen Joao Carlos'u transfer etmek istediğini iddia etti.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener’e Brezilyalı golcü! Radara girdi

    Teknik direktörlük için Portekizli Jorge Jesus ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler gündemine birçok yıldız oyuncu alırken Portekiz medyası Fenerbahçe ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.

    Portekiz medyasından O Jogo'nun haberine göre Fenerbahçe, Portekiz Ligi ekiplerdinden Estoril forması giyen golcü oyuncu Joao Carlos'un peşinde... Geçtiğimiz sezon Academica'da kiralık olarak forma giyen Sambacı, attığı gollerle dikkat çekti.

    27 yaşındaki golcü futbolcu geride kalan sezonda 34 karşılaşmada forma giyerken 18 gol atarken 1 de asiste imza attı. O Jogo'ya göre Fenerbahçe'nin dışında Fransız ekibi Troyes da yıldız golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

        Bilindiği gibi Fenerbahçe geçen sezon Estoril'den Miguel Crespo'yu transfer etmiş ve yıldız futbolcu performansıyla taraftarların gözbebeği olmuştu. Sarı-Lacivertliler için bu sezon yine Estoril'den Andre Franco'nun ismi geçiyor.

        *Joao Carlos'un detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        Güncel piyasa değeri 450 bin Euro olan Carlos'un Estoril ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Tecrübeli golcünün her sezon kiralanması ise ilginç ayrıntılardan...

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