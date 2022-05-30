Fransa'da oynanan Real Madrid - Liverpool maçının önüne geçen geç başlama olayına UEFA el atıyor

BİLETLERİN YÜZDE 70'İ SAHTE

Stada girişte yapılan ön kontrolde sunulan biletlerin yüzde 70'inin, ikinci kontrolde sunulan biletlerin ise yüzde 15'inden fazlasının sahte olduğunu belirten Darmanin, "Alınan kararların ölümleri veya ciddi yaralanmaları önlediğini bir kez daha söylemek istiyorum" dedi.

Darmanin, Real Madrid taraftarlarının çoğunun elektronik bilet aldığını belirterek, Real Madrid'in taraftarlarını Liverpool'dan daha iyi kontrol etmeyi başardığını aktardı. Polisin patlak veren şiddet olaylarına hazırlıksız yakalandığını kabul eden Darmanin, Fransa'nın söz konusu finalin Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'dan alınmasının ardından hazırlanmak için yalnızca üç ayı olduğuna dikkat çekti.