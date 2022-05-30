Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.05.2022 23:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.05.2022 23:36
    ABONE OL

    Fransa'da oynanan Real Madrid - Liverpool maçının önüne geçen geç başlama olayına UEFA el atıyor

    Cumartesi günü oynanan ve Real Madrid ile Liverpool'un karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi finaline şüphesiz Fransızların beceriksizliği damga vurdu. 22:00'da ilk düdüğün çalması beklenen maçın 30 dakika geç başlamasına ilişkin UEFA soruşturma başlattı.

    UEFA’dan Fransızlara soruşturma

    UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin yarım saatten fazla geç başlamasına neden olan olaylara ilişkin bağımsız bir rapor hazırlandığını duyurdu.

    UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 28 Mayıs Cumartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta oynanan finalde söz sahibi tüm kuruluşların, karar verme süreçleri, sorumluluk ve davranışları kapsamlı şekilde incelenecek.

    Portekizli Dr. Tiago Brandao Rodrigues'in liderlik edeceği inceleme sürecinin ardından bağımsız bir rapor derlenecek.

        Brandao Rodrigues, bu süreçte bağımsız statüsünü garanti altına almak için görevi karşılık almadan yerine getirecek.

        İlgili taraflardan kanıtlar toplanacak ve bağımsız rapor tamamlandıktan sonra bulgular kamuoyuyla paylaşılacak.

        Real Madrid'in Liverpool'u 1-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin başlangıcı, taraftar girişlerinin uzaması ve güvenlik gerekçesiyle 3 kez ertelenmiş ve maç 36 dakika geç başlamıştı.

            LİVERPOOL TARAFTARI SUÇLU
            Yaşanan olaylardan dolayı Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Liverpool taraftarlarını sorumlu tuttu. Şiddet olaylarının arkasında büyük bir bilet sahtekarlığı olduğunu aktaran Darmanin, yaklaşık 62 bin Liverpool taraftarı tarafından sunulan biletlerin 3'te 2'sinin sahte olduğunu öne sürdü. Darmanin, Liverpool'un taraftarlarına elektronik bilet yerine kağıt bilet sağladığını ifade ederek, bunu "endüstriyel ölçekte büyük bir dolandırıcılık" olarak tanımladı.

            BİLETLERİN YÜZDE 70'İ SAHTE
            Stada girişte yapılan ön kontrolde sunulan biletlerin yüzde 70'inin, ikinci kontrolde sunulan biletlerin ise yüzde 15'inden fazlasının sahte olduğunu belirten Darmanin, "Alınan kararların ölümleri veya ciddi yaralanmaları önlediğini bir kez daha söylemek istiyorum" dedi.

            Darmanin, Real Madrid taraftarlarının çoğunun elektronik bilet aldığını belirterek, Real Madrid'in taraftarlarını Liverpool'dan daha iyi kontrol etmeyi başardığını aktardı. Polisin patlak veren şiddet olaylarına hazırlıksız yakalandığını kabul eden Darmanin, Fransa'nın söz konusu finalin Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'dan alınmasının ardından hazırlanmak için yalnızca üç ayı olduğuna dikkat çekti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Etnospor
            Haberler Spor Fransa'da oynanan Real Madrid - Liverpool maçının önüne geçen geç başlama olayına UEFA el atıyor
                SON DAKİKA