Portekizli teknik adam Jorge Jesus elinde 5 dosya ile İstanbul'a geliyor

İMZA ARTIK AN MESELESİ

Fenerbahçe'nin Jorge Jesus ile tüm şartlarda anlaştığı artık Portekiz basını tarafınrdan da kabul ediliyor. Fenerbahçe yönetimi her an Portekizli teknik adam için resmi açıklamayı yapabilir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN