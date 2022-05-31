Portekizli teknik adam Jorge Jesus elinde 5 dosya ile İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin başına geçmek için gün sayan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Sarı-Lacivertli ekibin teknik direktörü olduğunda tüm bilgilere sahip şekilde işbaşı yapacak. Gelen bilgilere göre Jesus, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon oynadığı tüm maçları tekrar tekrar izledi ve gerekli notları tuttu. Aynı şekilde yardımcılarına da gerekli notları tutturan Portekizli teknik adam, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe yönetimine verdiği raporu da incelemiş durumda. İstanbul'a elinde 5 dosya dolusu veri ile gelecek olan Jesus, herhangi bir yabancılık çekmeyecek. Takviye yapılacak bölgeleri ve tercih ettiği futbolcuları da Fenerbahçe yönetimine ileten Portekizli teknik adam zaten sezonu Şampiyonlar Ligi ön eleme turları nedeniyle erken açacak olan Sarı-Lacivertliler'de hızlı bir starta imza atabilecek. Jesus'un bu hafta içinde İstanbul'a gelerek 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Son olarak Jesus'un temsilcisi geçtiğimiz hafta içinde İstanbul'a gelerek ufak tefek pürüzleri de halletmişti.