Ahmet Nur Çebi ikinci kez Beşiktaş'ta başkanlık görevine seçildi





YİNE ONLARLA YÜRÜYECEĞİM

Seçim zaferi sonra ekibiyle poz veren Çebi, eski çalışma arkadaşlarına ayrı bir parantez açtı. "Onlarla yürümeye devam edeceğim" dedi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün yapılan seçimi kazandıktan sonra ekibiyle birlikte zafer pozu verdi. Listesinde bir önceki yönetimden yer alan isimlere ayrı bir parantez açan Çebi, "Onlarla yol yürümeye devam edeceğim. Onların kıymetini ben çok iyi biliyorum" dedi.