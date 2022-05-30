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    Ahmet Nur Çebi ikinci kez Beşiktaş'ta başkanlık görevine seçildi

    Beşiktaş'ta dünkü kongrede 2777 oy alan Ahmet Nur Çebi, yeniden başkan seçildi. 1190 oy alan Çimen'i geride bırakan başkan Çebi üyelere , "Kartal'ın en yükseğe uçması için birlik olalım" diye seslendi.

    2. Çebi dönemi

    Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ikinci kez başkanlık görevine seçildi. Siyah-Beyazlı kulüpte dün gerçekleşen ve mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen'in başkanlık için yarıştığı seçimli genel kurulda 2777 oy alan Çebi, ipi göğüsledi. Üst üste 2. kez başkanlık görevine layık görüldü.



    ÇEBİ'DEN ÇİMEN'E BÜYÜK FARK
    Siyah-Beyazlı kulüpteki seçimli genel kurula toplam 4 bin 523 üye katıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 2777 oy aldığı seçimde diğer aday olan Fuat Çimen ise 1190 oyda kaldı.



    KONGREDE 397 ÜYE BOŞ OY ATTI
    3965 oyun geçerli sayıldığı seçimde 397 boş oy kullanılırken, 59 oy geçersiz kabul edildi. Başkanlık görevine seçilen Ahmet Nur Çebi, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ise kongre üyelerine teşekkür etti.



        BEŞİKTAŞ'A HİZMET İÇİN VARIZ
        Çebi yaptığı konuşmada, "Beşiktaş'a hizmet etmek için biz varız diyen bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Birbirimize destek olalım. Bundan sonra Kartalı'n en yüksek noktada uçması için birlik olalım." dedi.



        1578 OY FARKLA SEÇİLDİ
        Ahmet Nur Çebi, 3965 geçerli oyun kullanıldığı seçimde 1578 oy farkla diğer aday Fuat Çimen'i geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturdu.



        YİNE ONLARLA YÜRÜYECEĞİM
        Seçim zaferi sonra ekibiyle poz veren Çebi, eski çalışma arkadaşlarına ayrı bir parantez açtı. "Onlarla yürümeye devam edeceğim" dedi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün yapılan seçimi kazandıktan sonra ekibiyle birlikte zafer pozu verdi. Listesinde bir önceki yönetimden yer alan isimlere ayrı bir parantez açan Çebi, "Onlarla yol yürümeye devam edeceğim. Onların kıymetini ben çok iyi biliyorum" dedi.
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