Ahmet Nur Çebi ikinci kez Beşiktaş'ta başkanlık görevine seçildi

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ikinci kez başkanlık görevine seçildi. Siyah-Beyazlı kulüpte dün gerçekleşen ve mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen'in başkanlık için yarıştığı seçimli genel kurulda 2777 oy alan Çebi, ipi göğüsledi. Üst üste 2. kez başkanlık görevine layık görüldü.
ÇEBİ'DEN ÇİMEN'E BÜYÜK FARK
Siyah-Beyazlı kulüpteki seçimli genel kurula toplam 4 bin 523 üye katıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 2777 oy aldığı seçimde diğer aday olan Fuat Çimen ise 1190 oyda kaldı.
KONGREDE 397 ÜYE BOŞ OY ATTI
3965 oyun geçerli sayıldığı seçimde 397 boş oy kullanılırken, 59 oy geçersiz kabul edildi. Başkanlık görevine seçilen Ahmet Nur Çebi, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ise kongre üyelerine teşekkür etti.