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    • Spor
    • 29.05.2022 22:02
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    • 29.05.2022 22:11
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    Son dakika: Beşiktaş Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi

    SON DAKİKA HABERİ... Beşiktaş başkanlık seçiminde mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, Fuat Çimen ile yarıştığı seçimi kazanarak yeniden Beşiktaş başkanlığına seçildi.

    Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi!

    Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor. Saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

    Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi oyunu 4. sandıkta, Fuat Çimen de 5. sandıkta kullandı. Üyeler, kulüp başkanlığı dışında denetleme kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapıldı.

    15 bin 512 üyenin oy verme hakkı olduğu seçime 4 bin 529 üye katılım gösterdi. Oy vermelerin tamamlanmasının ardından oy sayma işlemine geçildi.

    Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda ilk 6 sandık sonucunda kullanılan 1169 oyda Ahmet Nur Çebi'ye 780, Fuat Çimen'e 260 oy çıktı.

    Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda 12 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 1584, Fuat Çimen 643 oy aldı.

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    Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi
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