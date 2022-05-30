Buksa'yı Lens'e kaptıran Beşiktaş Caicedo’yu İstanbul’a davet etme kararı aldı

Beşiktaş yönetimi uzun süredir mesai harcağı forvet transferi konusunda artık son noktayı koymaya hazırlanıyor. Adam Buksa ile her konuda anlaşan ancak New England kulübünü ikna etmeyi bir türlü başaramayan Siyah-Beyazlılar önceki gün sürpriz bir hamle yaparak Jordy Caicedo ile el sıkışmıştı. Dün Beşiktaş, Adam Buksa ile ilgili son bir adım daha attı. Ancak New England'ın Fransız kulübü Lens ile 6 milyon Euro karşılığda anlaştığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar da bunun üzerine Caicedo'yu İstanbul'a davet etme kararı aldı. Bulgaristan ekibi CSKA Sofya'da forma giyen Ekvadorlu yıldızın önümüzdeki günlerde imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Alınan bilgilere göre bu transfer için Beşiktaş'ın kasasından 3 milyon Euro çıkacak. Geride bıraktığımız sezon CSKA formasıyla 46 maçta görev yapan ve 22 gole imza atan 24 yaşındaki Caicedo'nun 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
A MİLLİ TAKIM'DA TEMPO YÜKSELİYOR
Uluslar Ligi'nde 4 Haziran'da Faroe Adaları ile karşılaşacak A Millî Takımımız, dünü çift antrenman yaparak tamamladı. A Milli Takımımız, tempoyu artırıyor... UEFA Uluslar Ligi'nde 4 Haziran Cumartesi günü grubundaki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları ile karşılaşacak A Millî Takımımız, dün çift idman yaparak tamamladı. Sabah yoga programına katılan takımımız, akşam ise sahada taktik idman yaptı. Yapılan şut idmanında Merih Demiral kaleye geçti.
SON TALİBİ TOULOUSE
Lille'le yollarını ayıran 36 yaşındaki Burak Yılmaz'a Fransa'dan bir talip daha çıktığı belirtiliyor. Çok başarılı geçen Lille kariyerini sonlardıran Burak Yılmaz'ın yeni adresi merak konusu... İsmi Beşiktaş, Başakşehir ve Adana Demirspor'un yanı sıra Reims ile de anılan milli futbolcuya Fransa'dan bir talip daha çıktı. Önümüzdeki sezon Ligue 1'de mücadele etmeye hak kazanan Toulouse'un da Burak Yılmaz'la ilgilendiği belirtiliyor. Öte yandan Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, tecrübeli yıldız için "Burak Yılmaz futbolu bizde bırakmak isterse o zaman konuşuruz" açıklamasını yaptı.