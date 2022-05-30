Buksa'yı Lens'e kaptıran Beşiktaş Caicedo’yu İstanbul’a davet etme kararı aldı





GALATASARAY'DA BÜYÜK TEHLİKE

Galatasaray, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine kilitlenmiş durumda olmasına karşın transferlerle ilgili gelişmeler seçimi bekleniyor! Gelen bilgilere göre Galatasaray'ın 2 stoperi Marcao ve Nelsson'a Avrupa'dan çok ciddi teklifler var. Nelsson'u Sevilla, Marcao'yu ise Roma ve Villarreal istiyor. Galatasaray'ın bu iki önemli ismi de tekliflere sıcak bakıyor. Ancak Galatasaray, yeni sezon öncesinde 2 stoperini birden kaybetmeyi göze almıyor. Ya ikisini ya da bir tanesini kesinlikte takımda tutmayı hedefliyor. Bu durumun Marcao ve Nelsson'a da bildirildiği son tasarrufun ise gelecek yeni yönetime bırakılacağı ifade edildi. Hem Marcao hem de Nelsson geçtiğimiz sezon en istikrarlı birkaç futbolcudan 2'si olmayı başarmışlardı.



AVRUPA LİGİ'NDE GÖRÜŞMEK ÜZERE

Türkiye Kupası finalinde Kayserispor'u 3-2 yenerek kupayı müzesine götüren DG Sivasspor, UEFA'nın da dikkatini çekti. UEFA Avrupa Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından, Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı fotoğrafları paylaşıldı. UEFA, "Tebrikler Yiğidolar... Avrupa Ligi play-off turunda görüşmek üzere!" yorumunda bulundu.



CİMBOM'DAN MADRİD'E OLAY CEVAP!

Galatasaray, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması sonrası attığı bir tweet'e Süper Kupa göndermeli cevap verdi. Karşılaşma sonrasında İspanyol devinin twitter hesabından "Finalle oynanmaz, kazanılır" mesajı atıldı. G.Saray, cevap olarak 2000 yılındaki Süper Kupa finalinde Real'i yenerek kupayı aldığı bir fotoğraf paylaştı ve altına şu notu düştü: Tebrikler ama emin misiniz?



RİEKERİNK: İNSANLAR GURUR DUYUYOR

3. Lig play-off finalini kazanarak TFF 2. Lig'e yükselen İskenderunspor'un CEO'su Hollandalı futbol adamı Jan Olde Riekerink, sezon başında koydukları hedefe ulaştıklarını söyledi. Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Hollandalı futbol adamı, "Şehirde otobüsle tur attık. İşte o zaman insanların gurur duyduğunu görebiliyorduk" dedi.



SAKARYASPOR'DA BAŞKAN YENİDEN GENÇ

Sakaryaspor'da başkanlık koltuğuna yeniden Cumhur Genç oturdu. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen kongrede, tek listeyle seçime gidildi. Yönetim kurulunun mali ve idari yönden ibra edilmesinin ardından yapılan açık oylamada, Cumhur Genç başkanlığındaki yönetim kurulu birkez daha göreve getirildi.

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