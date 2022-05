Buksa'yı Lens'e kaptıran Beşiktaş Caicedo’yu İstanbul’a davet etme kararı aldı

Beşiktaş yönetimi uzun süredir mesai harcağı forvet transferi konusunda artık son noktayı koymaya hazırlanıyor. Adam Buksa ile her konuda anlaşan ancak New England kulübünü ikna etmeyi bir türlü başaramayan Siyah-Beyazlılar önceki gün sürpriz bir hamle yaparak Jordy Caicedo ile el sıkışmıştı. Dün Beşiktaş, Adam Buksa ile ilgili son bir adım daha attı. Ancak New England'ın Fransız kulübü Lens ile 6 milyon Euro karşılığda anlaştığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar da bunun üzerine Caicedo'yu İstanbul'a davet etme kararı aldı. Bulgaristan ekibi CSKA Sofya'da forma giyen Ekvadorlu yıldızın önümüzdeki günlerde imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Alınan bilgilere göre bu transfer için Beşiktaş'ın kasasından 3 milyon Euro çıkacak. Geride bıraktığımız sezon CSKA formasıyla 46 maçta görev yapan ve 22 gole imza atan 24 yaşındaki Caicedo'nun 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.