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    Buksa'yı Lens'e kaptıran Beşiktaş Caicedo’yu İstanbul’a davet etme kararı aldı

    Siyah-Beyazlılar’ın uzun süredir görüştüğü Buksa, Lens ile el sıkıştı. Yönetim bunun üzerine prensipte anlaşma sağladığı Caicedo’yu İstanbul’a davet etme kararı aldı. İşte sizler için derlediğimiz 30 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberler...

    Buksa Fransa’ya Caicedo Beşiktaş’a

    Beşiktaş yönetimi uzun süredir mesai harcağı forvet transferi konusunda artık son noktayı koymaya hazırlanıyor. Adam Buksa ile her konuda anlaşan ancak New England kulübünü ikna etmeyi bir türlü başaramayan Siyah-Beyazlılar önceki gün sürpriz bir hamle yaparak Jordy Caicedo ile el sıkışmıştı. Dün Beşiktaş, Adam Buksa ile ilgili son bir adım daha attı. Ancak New England'ın Fransız kulübü Lens ile 6 milyon Euro karşılığda anlaştığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar da bunun üzerine Caicedo'yu İstanbul'a davet etme kararı aldı. Bulgaristan ekibi CSKA Sofya'da forma giyen Ekvadorlu yıldızın önümüzdeki günlerde imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Alınan bilgilere göre bu transfer için Beşiktaş'ın kasasından 3 milyon Euro çıkacak. Geride bıraktığımız sezon CSKA formasıyla 46 maçta görev yapan ve 22 gole imza atan 24 yaşındaki Caicedo'nun 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



    A MİLLİ TAKIM'DA TEMPO YÜKSELİYOR
    Uluslar Ligi'nde 4 Haziran'da Faroe Adaları ile karşılaşacak A Millî Takımımız, dünü çift antrenman yaparak tamamladı. A Milli Takımımız, tempoyu artırıyor... UEFA Uluslar Ligi'nde 4 Haziran Cumartesi günü grubundaki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları ile karşılaşacak A Millî Takımımız, dün çift idman yaparak tamamladı. Sabah yoga programına katılan takımımız, akşam ise sahada taktik idman yaptı. Yapılan şut idmanında Merih Demiral kaleye geçti.



    SON TALİBİ TOULOUSE
    Lille'le yollarını ayıran 36 yaşındaki Burak Yılmaz'a Fransa'dan bir talip daha çıktığı belirtiliyor. Çok başarılı geçen Lille kariyerini sonlardıran Burak Yılmaz'ın yeni adresi merak konusu... İsmi Beşiktaş, Başakşehir ve Adana Demirspor'un yanı sıra Reims ile de anılan milli futbolcuya Fransa'dan bir talip daha çıktı. Önümüzdeki sezon Ligue 1'de mücadele etmeye hak kazanan Toulouse'un da Burak Yılmaz'la ilgilendiği belirtiliyor. Öte yandan Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, tecrübeli yıldız için "Burak Yılmaz futbolu bizde bırakmak isterse o zaman konuşuruz" açıklamasını yaptı.



        ALKIŞLAR CRESPO'YA
        Portekizli oyuncunun çalışma azmi ve profesyonelliği Sarı-Lacivertli taraftarları mutlu etti. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor deplasmanında ayak tarak kemiği kırılan ve geçtiğimiz günlerde alçısını çıkarttılar. Miguel Crespo'nun vakit geçirmeden çalışmalara başlaması Sarı-Lacivertli taraftarların takdirini topladı. Sezonun en istikrarlı isimlerinden birisi olan Crespo için sanal alemde, "Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Crespo bunu iyi biliyor. Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için şanslıyız" ifadesi kullanıldı.



        MESUT ÖZİL BEKLİYOR!
        Jorge Jesus'un resmen Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olursa Mesut Özil için yeni bir süreç başlayabilir. Zira Jorge Jesus'un tüm futbolcuları hazırlık kampında görmek istediği ifade ediliyor. Son bilgiler ışığında Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği Jesus'un vereceği karar ile yakından ilgisi var.



        JORGE JESUS HEYECANI
        Fenerbahçe yönetimi Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u bugün resmen açıklayabilir. Bugün açıklama yapılması durumunda Jesus birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelecek ve yeni sezon için hazırlıklara start verecek. Başkan Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimi yeni teknik direktör için seçimini Jorge Jesus'tan yana kullanmış durumda. Portekizli tekink adamla sözleşme süresi ve bazı küçük pürüzlerin de büyük oranda çözüldüğü ve transfer listesinin de hazırlandığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz hafta içinde Jesus'un temsilcisi İstanbul'a gelmiş ve yönetimle görüşme yapmıştı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi Jorge Jesus'u bugün resmen açıklayabilir. Portekizli teknik adamın açıklanması durumunda Jesus'un birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek erken açılacak yeni sezon için hazırlıklara başlayacağı bildirildi. Gelen bilgilere göre Jesus'un henüz imza atmamış olmasına rağmen transferlerle de yakından ilgilendiği ve Portekizli ön libero Carvalho ile bizzat kendisinin görüştüğü ifade edildi. Jesus'un 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



            HİÇ DÜŞÜNMEDEN GEL MASOURAS!
            Trabzonspor'un istediği Olympiakos'un yıldızı Masouras, Bakasetas ile görüştü. Bakasetas'ın Masouras'a "Trabzon'a hiç düşünmeden gel" dediği öğrenildi.



            TRABZONSPOR 200 MİLYON LİRA ÖDEYECEK
            Bordo-Mavili kulüp, Bankalar Birliği anlaşması gereği ödeyeceği ilk taksiti denkleştirdi.
            4 yıl önce Türk futbolunda 14 milyar TL'yi aşan futbol kulüplerinin borçlarını daha sağlıklı bir ortama kavuşturma amacıyla Bankalar Birliği anlaşması imzalanmıştı. Trabzonspor ise ilk imzayı atarak bu işte öncü olmuştu. Söz konusu anlaşmanın faiz ödemeleri bu sene başlıyor. Trabzonspor ilk faiz ödemesi olan 200 milyon TL'yi denkleştirdi.



            AĞAOĞLU'NDAN ANLAMLI ZİYARET
            Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ve sezona adı verilen İttifak Konyaspor'un oyuncusu Ahmet Çalık'ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen de yer aldı. Ağaoğlu, Çalık ailesine minyatür şampiyonluk kupası ve forma hediye etti.



                1.LİG'E SON BİLET BODRUM'UN
                TFF 2. Lig play-off finalinde Karacabey' i yenen Bodrumspor, 1. Lig'e yükseldi. Bodrumspor tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükseldi... TFF 2. Lig playoff final maçında Karacabey Belediyespor'u İzmir'de 3-0 mağlup eden Bodrumspor, 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Bodrumspor, Pendikspor ve Sakaryaspor'dan sonra 1. Lig bileti alan 3. ve son takım oldu. Dünkü finalde Karacabeyspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Erdem Çetinkaya, 39. dakikada Samet Yalçın ve 53. dakikada Cenk Şen kaydetti. Karacabey'de Berk Nizam 90+1'de kırmızı kart gördü.



                HELAL OLSUN SİZE
                Erkek Kata Milli Takımı, Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alarak büyük bir başarıya imza attı. Erkek Kata Milli Takımı, Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş'tan oluşan Erkek Kata Milli Takımı tatamiye çıktı. Erkek Kata Milli Takımı, İspanya Erkek Kata Milli Takımı karşısında gösterdiği performans sonunda takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu. Karate Milli Takımı, kazandığı 7 altın madalyayla Avrupa şampiyonaları tarihinde en başarılı turnuvasını yaşadı. Kadın Kata Milli Takımımız ise takım halinde 3. oldu ve bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erkek Kata Milli Takımı'nı tebrik etti.



                10 KATEGORİDE ÖDÜLLER VERDİLDİ
                Fetih Kupası'nda 10 kategoride ödüller verildi. Olimpik yayda olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, birinci oldu. İkinciliği Berkay Akkoyun, üçüncülüğü ise Mustafa Buğrahan Çoban elde etti.



                    ANADOLU EFES SERİYİ EŞİTLEDİ
                    Voleybol F ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 91-77 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı. Yarı final serisinde evindeki ilk maçın G.Saray'a farklı kaybeden Efes dünkü maçta ilk yarıyı 45-37 önde kapattı. İkinci yarıda da Aslan'a şans tanımayan Lacivert-Beyazlılar, maçı 14 sayı farkla kazandı. Böylelikle yarı final serisinde durumu eşitlemeyi başardı. Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede üçüncü maç, Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde 31 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.



                    CAN BÖLÜKBAŞI F2'DE YARIŞI 11. TAMAMLADI
                    Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Monaco'daki yarışta 11. oldu. Monaco ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen yarışa 20. sırada başlayan Charouz takımı sporcusu Bölükbaşı, 42 tur sonunda damalı bayrağı 11. sırada gördü. Yarışta, MP takımından Brezilyalı Felipe Drugovich 1. oldu.



                    F1 MONAKO GRAND PRİX'SİNİ PEREZ KAZANDI
                    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Monako Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez birinci oldu. Perez, mücadeleyi, 3 saat dolana kadar kontrol altında tutarak bu sezon ilk, kariyerinin 3. birinciliğine ulaştı. Sainz, liderin 1.1 saniye gerisinde 2'nci, Verstappen ise takım arkadaşının 1.4 saniye uzağında 3. oldu.



                        KUPAYI REAL MADRİD BONUSU CHELSEA KAPTI!
                        Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, bu başarıdan dolayı Chelsea'ye bir bonus ödeyecek. 2019 yazında Chelsea'den Real Madrid'e 115 milyon Euro+bonuslar karşılığında transfer olan Eden Hazard'ın transfer kontratında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bonusu olduğu öğrenildi. Buna göre İspanyol ekibi, Maviler'e tam 15 milyon sterlin daha ödeyecek.



                        DÜNDAR: ALTAY YİNE KÜLLERİNDEN DOĞAR
                        TFF 1.Lig'de mücadele edecek Altay'da Başkan Ayhan Dündar, "Altay küllerinden doğacak kapasiteye sahip kulüptür" mesajı verdi. FIFA'dan gelen transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayacak Siyah- Beyazlılar'da oyuncuların neredeyse tamamının sözleşmelerinin sona ermesi camiada endişeye neden olurken, Başkan Dündar umut dolu sözler sarfetti.



                        ARJANTİNLİ Dİ SANTO GÖZTEPE'DEN GİTTİ
                        Süper Lig'den düşüp yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Göztepe'de Arjantinli golcü Franco Di Santo takımndan ayrıldı. Devre arasında San Lorenzo takımından gelen Di Santo'nun sözleşmesinde, "Takım küme düşerse mukavelesi fesholur" maddesi yer aldığı öğrenildi. Göztepe'nin düşmesi sonucunda Di Santo'nun da sözleşmesi otomatikman sona erdi.



                            FİNALİN ADI BANDIRMA-İSTANBUL
                            Eyüpspor'u eleyen Bandırmaspor ve Erzurumspor'u geçen İstanbulpsor adlarını 1. Lig play-off finaline yazdırdı. İki takım Süper Lig'e çıkan son taımk olmak için kozlarını paylaşacak. Spor Toto 1. Lig'de playoff finalinin adı kondu: Bandırmaspor- İstanbulspor... Play-off yarı finalinde ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği Eyüpspor'u dünkü rövanşta sahasında 3-0 mağlup eden Bandırmaspor adını finale yazdıran taraf oldu. Yarı finaldeki diğer eşleşmede ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yenen İstanbulspor rakibine dün sahasında 1-0 mağlup oldu. Ancak buna rağmen İstanbulspor turu geçmeyi bildi ve playoff finalinde Bandırmaspor'un rakibi olmayı başardı. Bandırmaspor ve İstanbulspor, Ümraniyespor ve Ankaragücü'nün ardından Süper Lig'e çıkacak olan 3. ve son takım olmak için play-off finalinde kozlarını paylaşacak. Bandırmaspor - İstanbulspor play-off final karşılaşması 2 Haziran Perşembe günü oynanacak.



                            GALATASARAY'DA BÜYÜK TEHLİKE
                            Galatasaray, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine kilitlenmiş durumda olmasına karşın transferlerle ilgili gelişmeler seçimi bekleniyor! Gelen bilgilere göre Galatasaray'ın 2 stoperi Marcao ve Nelsson'a Avrupa'dan çok ciddi teklifler var. Nelsson'u Sevilla, Marcao'yu ise Roma ve Villarreal istiyor. Galatasaray'ın bu iki önemli ismi de tekliflere sıcak bakıyor. Ancak Galatasaray, yeni sezon öncesinde 2 stoperini birden kaybetmeyi göze almıyor. Ya ikisini ya da bir tanesini kesinlikte takımda tutmayı hedefliyor. Bu durumun Marcao ve Nelsson'a da bildirildiği son tasarrufun ise gelecek yeni yönetime bırakılacağı ifade edildi. Hem Marcao hem de Nelsson geçtiğimiz sezon en istikrarlı birkaç futbolcudan 2'si olmayı başarmışlardı.

                            AVRUPA LİGİ'NDE GÖRÜŞMEK ÜZERE
                            Türkiye Kupası finalinde Kayserispor'u 3-2 yenerek kupayı müzesine götüren DG Sivasspor, UEFA'nın da dikkatini çekti. UEFA Avrupa Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından, Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı fotoğrafları paylaşıldı. UEFA, "Tebrikler Yiğidolar... Avrupa Ligi play-off turunda görüşmek üzere!" yorumunda bulundu.

                            CİMBOM'DAN MADRİD'E OLAY CEVAP!
                            Galatasaray, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması sonrası attığı bir tweet'e Süper Kupa göndermeli cevap verdi. Karşılaşma sonrasında İspanyol devinin twitter hesabından "Finalle oynanmaz, kazanılır" mesajı atıldı. G.Saray, cevap olarak 2000 yılındaki Süper Kupa finalinde Real'i yenerek kupayı aldığı bir fotoğraf paylaştı ve altına şu notu düştü: Tebrikler ama emin misiniz?

                            RİEKERİNK: İNSANLAR GURUR DUYUYOR
                            3. Lig play-off finalini kazanarak TFF 2. Lig'e yükselen İskenderunspor'un CEO'su Hollandalı futbol adamı Jan Olde Riekerink, sezon başında koydukları hedefe ulaştıklarını söyledi. Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Hollandalı futbol adamı, "Şehirde otobüsle tur attık. İşte o zaman insanların gurur duyduğunu görebiliyorduk" dedi.

                            SAKARYASPOR'DA BAŞKAN YENİDEN GENÇ
                            Sakaryaspor'da başkanlık koltuğuna yeniden Cumhur Genç oturdu. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen kongrede, tek listeyle seçime gidildi. Yönetim kurulunun mali ve idari yönden ibra edilmesinin ardından yapılan açık oylamada, Cumhur Genç başkanlığındaki yönetim kurulu birkez daha göreve getirildi.

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                            MSB’den Yunanistan’a Ayasofya tokadı!
                            Haberler Spor Buksa'yı Lens'e kaptıran Beşiktaş Caicedo’yu İstanbul’a davet etme kararı aldı
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