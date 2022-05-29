Beşiktaş'ta seçim günü! Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen yarışıyor...

Beşiktaş Kulübünde seçim heyecanı... Siyah-beyazlıların Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi başladı.
ÇEBİ VE ÇİMEN YARIŞIYOR
Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen başkanlık için yarışıyor. Oy verme hakkına sahip 15 bin 512 üye toplam 20 sandıkta oy verecek.
Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek.
Bu arada üyeler, kulüp başkanlığının dışında denetleme kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri için de oy verecek.
BAŞKAN ADAYLARI KONUŞTU
Oy kullanma işlemi öncesi iki başkan adayı kürsüde konuşma yaptı.
İlk olarak kürsüye gelen Fuat Çimen, Beşiktaş başkan adayı olmaktan onur duyduğunu belirterek şunları söyledi:
"Başkanımız beni nezaketle sahneye davet etti ve ben de icabet ettim. Bu davranışım kimi çevrelerce eleştirildi. Ben bunu reddediyorum. Bu genel kurul iradesine ve Beşiktaş başkanına saygıdır. Bu sıralarımıza iş insanlarımız, kadın üyelerimiz ve politikacılarımız gelmiyor. Sonra lobimiz yok diye üzülüyoruz. Taraftar ve dernekler ayrılmış. Beşiktaş bir avuç elitistin değildir. Çok zorlu bir adaylık süreci geçirdik. Bizi destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum. 2 buçuk yıl önce çıktığımız bu yolda onursal başkanımız Süleyman Seba'nın Beşiktaş için bir şeyler yapmak istiyorsanız, 'Kimsenin adamı olmayın' sözünü şiar edindik.