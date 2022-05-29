Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.05.2022 11:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.05.2022 12:00
    ABONE OL

    Beşiktaş'ta seçim günü! Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen yarışıyor...

    Son dakika spor haberleri... Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi başladı. Kongrede Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen başkanlık için yarışıyor. İşte başkan adaylarının ilk sözleri ve gelişmeler...

    Beşiktaş’ta seçim günü!

    Beşiktaş Kulübünde seçim heyecanı... Siyah-beyazlıların Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi başladı.

    ÇEBİ VE ÇİMEN YARIŞIYOR
    Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen başkanlık için yarışıyor. Oy verme hakkına sahip 15 bin 512 üye toplam 20 sandıkta oy verecek.

    Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek.

    Bu arada üyeler, kulüp başkanlığının dışında denetleme kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri için de oy verecek.

    BAŞKAN ADAYLARI KONUŞTU
    Oy kullanma işlemi öncesi iki başkan adayı kürsüde konuşma yaptı.

    İlk olarak kürsüye gelen Fuat Çimen, Beşiktaş başkan adayı olmaktan onur duyduğunu belirterek şunları söyledi:

    "Başkanımız beni nezaketle sahneye davet etti ve ben de icabet ettim. Bu davranışım kimi çevrelerce eleştirildi. Ben bunu reddediyorum. Bu genel kurul iradesine ve Beşiktaş başkanına saygıdır. Bu sıralarımıza iş insanlarımız, kadın üyelerimiz ve politikacılarımız gelmiyor. Sonra lobimiz yok diye üzülüyoruz. Taraftar ve dernekler ayrılmış. Beşiktaş bir avuç elitistin değildir. Çok zorlu bir adaylık süreci geçirdik. Bizi destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum. 2 buçuk yıl önce çıktığımız bu yolda onursal başkanımız Süleyman Seba'nın Beşiktaş için bir şeyler yapmak istiyorsanız, 'Kimsenin adamı olmayın' sözünü şiar edindik.

        "KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ"
        Kimsenin adamı olmadık. Yıllardır üzerinde çalıştığımız proje ve planlarımızı son 2 buçuk yılda olgunlaştırdık. Köprüden önce son çıkış olarak bu önemli seçimde Beşiktaş'ın kurtuluş savaşını nasıl kazanacağımızı anlatacağım. Kulüp olarak son 20 yıldır paralı başkan, kasa kolaylığı konusuna değinmek istiyorum. Bu durum 10 milyondan 5 milyar borca getirdi bizleri. Dün yapılan açıklamada yıllık 1 milyar faiz öder duruma geldik. Bunu açıklarken başkan örnekler verdi. Uzlaşma hali arken Abdullah Avcı ile mahkemelik olduk. Yeni gelen hocayla 30 milyon dolar kar ettik dedi başkanımız. Kar hesabını böyle yapan başkan için herkese soruyorum, bu kulüp tesadüflerle hareket edilebilir mi?"

        "BEŞİKTAŞ'IN SAHİBİ GENEL KURULDUR"
        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise, kendileri için yorucu bir gün olacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

        "Ama buraya gelip Beşiktaş için emek verenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Dün söyleyeceklerimi söyledim. Bundan sonra ekleyecek bir şey yok. Biz geldiğimizde icraatları önünüze sunduk. Takdir ve değerlendirme genel kurulun. Beşiktaş'ın sahibi genel kuruldur. Verecekleri karara her şekilde saygı duyacağız. Aday çıkan kardeşimiz Fuat Çimen'e de canı gönülden başarılar diliyorum"

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ucuz konut müjdesi! Konut arsaları satışa çıkıyor
        Haberler Spor Beşiktaş'ta seçim günü! Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen yarışıyor...
            SON DAKİKA