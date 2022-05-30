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    Stoper arayışını sürdüren Beşiktaş Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Saiss için harekete geçti

    Stoper arayan Siyah-Beyazlılar, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Faslı yıldız için harekete geçti. Saiss’in milli takımdan arkadaşı olan Nabil Dirar’dan Beşiktaş ile ilgili bilgi aldığı belirlendi.

    Kartal’da Saiss sesleri
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    Teknik direktör Valerien Ismael'in 3'lü savunmasına uygun stoper arayışlarını dört koldan sürdüren Beşiktaş rotayı İngiltere'ye çevirdi. Siyah-Beyazlılar, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Romain Saiss için harekete geçti.



    31 MAÇTA FORMA GİYDİ
    Yönetimin, 32 yaşındaki Faslı yıldızın menajeriyle temasa geçerek resmi teklifini ilettiği öğrenildi. Wolverhampton'dan kesin olarak ayrılma kararı alan Saiss'e 4-5 kulüpten daha teklif geldiği, tecrübeli savunmacının kararını kısa süre içinde vereceği belirlendi. Geride bıraktığımız sezon Premier Lig'de 31 maça çıkan Romain Saiss rakip ağlara 2 gol gönderdi. Faslı futbolcunun Beşiktaş'tan teklif aldıktan sonra, bir dönem Fenerbahçe formasını giyen ve milli takımdan arkadaşı olan Nabil Dirar'la görüşerek Siyah-Beyazlılar hakkında bilgi aldığı öğrenildi.



    GEÇEN SEZON DA İSTENMİŞTİ
    Romaın Saiss'in ismi geçtiğimiz sezonun başında da Beşiktaş ile anılmıştı. O dönemde de bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, Wolverhampton'a 1 yıllık imza atmış ve takımında kalmayı tercih etmişti. Fransa'da Clermont takımında profesyonel kariyerine başlayan Romain Saiss ardından Le Havre ve Angers formalarını giydi. Sol ayaklı stoper son 6 yılını ise İngiltere'de geçirdi.

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