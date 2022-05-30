Stoper arayışını sürdüren Beşiktaş Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Saiss için harekete geçti





GEÇEN SEZON DA İSTENMİŞTİ

Romaın Saiss'in ismi geçtiğimiz sezonun başında da Beşiktaş ile anılmıştı. O dönemde de bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, Wolverhampton'a 1 yıllık imza atmış ve takımında kalmayı tercih etmişti. Fransa'da Clermont takımında profesyonel kariyerine başlayan Romain Saiss ardından Le Havre ve Angers formalarını giydi. Sol ayaklı stoper son 6 yılını ise İngiltere'de geçirdi.

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