Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jorge Jesus iki yılda servete konacak

Fenerbahçe'nin uzun süredir görüştüğü Portekizli teknik adamın hafta başında İstanbul'da olması bekleniyor. Dünya futbolunun en önemli teknik adamlarından biri olan Jorge Jesus'un iki yıllık sözleşmeye imza atacağı iddia edildi. İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre; 67 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'den yıllık 7.5 milyon Euro kazanacak.
OYUNCULARI GELİŞTİRECEK
Bu ücretin içerisinde ekibindeki isimlerin alacakları maaş da yer alacak. Fenerbahçe, 2022-23 sezonunda hem şampiyonluk mücadelesi verecek hem de Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaya çalışacak. Aynı zamanda mevcut kadrodaki potansiyelli isimlerin de yıldızlaşması ve bu sezon yakaladıkları çıkışı devam ettirmesi amaçlanıyor. Başta Arda Güler ve Kim Min Jae gibi potansiyelli oyuncuların Jorge Jesus'la daha da iyi bir noktaya ulaşmaları hedefleniyor. Jesus, Jan Oblak, Angel Di Maria, Nemanja Matic, David Luiz, Bruno Fernandes, Ramires, Coates, Coentrao, Enzo Perez, Salvio gibi yıldızların gelişimine büyük destek sağlamıştı. 67 yaşındaki teknik adamın İstanbul'a gelmesiyle birlikte transferde büyük hareketlilik yaşanacak.
5 AYDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR
Benfica'dan 28 Aralık 2021 tarihinde ayrılan Jorge Jesus o tarihten bu yana boşta... Yaklaşık 5 aydır hiçbir takımda görev almadı.