Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jorge Jesus iki yılda servete konacak

Fenerbahçe'nin uzun süredir görüştüğü Portekizli teknik adamın hafta başında İstanbul'da olması bekleniyor. Dünya futbolunun en önemli teknik adamlarından biri olan Jorge Jesus'un iki yıllık sözleşmeye imza atacağı iddia edildi. İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre; 67 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'den yıllık 7.5 milyon Euro kazanacak.