Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için İspanyol ekibi devreye girdi

Galatasaray, Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine odaklanırken oyuncularına da teklif gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız isimlerinden Marcao'nun peşini Avrupa'nın önemli kulüpleri bırakmıyor. Napoli, Roma ve Atalanta'nın ardından İspanya La Liga'nın iddialı ekiplerinden Villarreal de Marcao için harekete geçti. İspanyol ekibi Sambacı yıldız için 16 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Galatasaray Yönetimi'nin şu an için teklifi beklettiği ve seçim sonrası yeni başkanın karar vereceği belirtildi.