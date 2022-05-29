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    Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için İspanyol ekibi devreye girdi

    Galatasaray'da müthiş bir çıkış yakalayan Marcao'ya teklifler yağmaya devam ediyor. Napoli, Roma ve Atalanta gibi takımların listesinde bulunan Brezilyalı stopere İspanyol ekibi Villarreal 16 milyon Euro teklif etti.

    Marcao’ya 16 milyon Euro

    Galatasaray, Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine odaklanırken oyuncularına da teklif gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız isimlerinden Marcao'nun peşini Avrupa'nın önemli kulüpleri bırakmıyor. Napoli, Roma ve Atalanta'nın ardından İspanya La Liga'nın iddialı ekiplerinden Villarreal de Marcao için harekete geçti. İspanyol ekibi Sambacı yıldız için 16 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Galatasaray Yönetimi'nin şu an için teklifi beklettiği ve seçim sonrası yeni başkanın karar vereceği belirtildi.



    SICAK PARA İÇİN GİDEBİLİR
    Bilindiği gibi Galatasaray'da göreve gelecek yeni yönetime sıcak para lazım... Bu yüzden de Marcao'nun satışına onay verileceği tahmin ediliyor. Brezilyalı yıldız Galatasaray'a geldikten kısa süre sonra ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirmişti. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan 25 yaşındaki başarılı stoperin Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Marcao geride kalan sezonda 38 maçta 1 gol kaydetti. Sambacı yıldız, 2019 yılında Chaves'ten 4 milyon Euro'ya transfer edildi.



    MÜTHİŞ BİR ÇIKIŞ YAPTI
    Marcao 2019 yılında 2 milyon Euro olan değerini 14 milyon Euro'ya çıkarmayı başardı.

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