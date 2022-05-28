Liverpool - Real Madrid finaline gölge düşüren skandallar! Maç 3 kez ertelendi, stadın etrafı açık hava çöplüğüne döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup eden İspanya temsilcisi Real Madrid, kupanın sahibi oldu.
Ancak karşılaşma öncesi yaşananlar dev finale adeta gölge düşürdü.
MAÇ 3 KEZ ERTELENDİ
Liverpool ile Real Madrid arasında 22.00'de başlaması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin başlama saatine üç kez erteleme geldi.
Stadyum dışındaki organizasyon sorunları nedeniyle mücadele önce 22.15'e sonra 22.30'a ertelendi. UEFA bir açıklama yayınlayarak 22.30'a ertelenen maçın başlama saatini 22.36 olarak yeniden güncelledi.