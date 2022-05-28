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    • Spor
    • 29.05.2022 00:55
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    • 29.05.2022 01:11
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    Liverpool - Real Madrid finaline gölge düşüren skandallar! Maç 3 kez ertelendi, stadın etrafı açık hava çöplüğüne döndü

    Şampiyonlar Ligi'ndeki dev finalde kupa Real Madrid'in oldu. Paris'teki karşılaşma öncesi yaşananlar ise finali gölgeler nitelikteydi... Organizasyon sorunları nedeniyle Liverpool - Real Madrid finali tam 3 kez ertelendi. Öte yandan stadyumun etrafı adeta açık hava çöplüğüne döndü. Görüntüler sosyal medyada "İşte Batı medeniyeti!" şeklinde yorumlandı.

    Dev finale gölge düşüren skandallar!

    UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup eden İspanya temsilcisi Real Madrid, kupanın sahibi oldu.

    Ancak karşılaşma öncesi yaşananlar dev finale adeta gölge düşürdü.



    MAÇ 3 KEZ ERTELENDİ
    Liverpool ile Real Madrid arasında 22.00'de başlaması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin başlama saatine üç kez erteleme geldi.



    Stadyum dışındaki organizasyon sorunları nedeniyle mücadele önce 22.15'e sonra 22.30'a ertelendi. UEFA bir açıklama yayınlayarak 22.30'a ertelenen maçın başlama saatini 22.36 olarak yeniden güncelledi.



        ÇOCUKLARIN BULUNDUĞU BÖLGEYE BİBER GAZI
        Taraftarlar saatlerce içeri alınmazken, 15 bine yakın taraftar da stadyuma biletsiz girmeye çalıştı. Çıkan olaylarda polis çocukların da bulunduğu bölgeye biber gazı sıktı.

        Maç tam olarak 36 dakika ertelendi.



        STADIN ÖNÜ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ!
        Öte yandan Stade de France'de oynanan Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali öncesi stadın önü çöplüğe döndü. O manzara saniye saniye kameralara yansıdı.



        Görüntülerin ardından sosyal medyada "İşte övündükleri Batı medeniyeti" yorumları yapıldı.
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