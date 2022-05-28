Sarı-Lacivertliler Portekizli hoca Jorge Jesus ile her konuda anlaştı





KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Alınan bilgilere göre başarılı hocanın sözleşmesi 1 yıl olacak. Ancak yapılacak anlaşmaya göre sözleşmede 1 yıllık opsiyon maddesinin de olması bekleniyor. Jorge Jesus ve ekibinin Fenerbahçe'ye maliyetinin yıllık 7 milyon Euro olacağı ifade ediliyor. Kariyeri başarılarla dolu olan Portekizli teknik adam son olarak Benfica'da görev yapmıştı. Jesus ayrıca Portekiz'de Sporting Lizbon ve Braga, Brezilya'da Flamengo ve Suudi Arabistan'dan Al Hilal'i çalıştırmıştı. Hücum futboluna verdiği önemle ön plana çıkan Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin büyük şampiyonluk hasretine son verip vermeyeceği merakla bekleniyor.