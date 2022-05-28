Sarı-Lacivertliler Portekizli hoca Jorge Jesus ile her konuda anlaştı

Fenerbahçe'de uzun süredir beklenen müjdeli haber geldi... Sarı-Lacivertliler yaklaşık 2 aydır görüşme halinde olduğu dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'le her konuda anlaşma sağladı. Dün Portekizli hocanın avukatı, Fenerbahçe yönetimiyle yapılacak sözleşmenin detaylarını görüşmek için İstanbul'a geldi. Jesus'un da önümüzdeki hafta başında İstanbul'da olacağı ve ardından Sarı-Lacivertliler ile resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.
KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU
Alınan bilgilere göre başarılı hocanın sözleşmesi 1 yıl olacak. Ancak yapılacak anlaşmaya göre sözleşmede 1 yıllık opsiyon maddesinin de olması bekleniyor. Jorge Jesus ve ekibinin Fenerbahçe'ye maliyetinin yıllık 7 milyon Euro olacağı ifade ediliyor. Kariyeri başarılarla dolu olan Portekizli teknik adam son olarak Benfica'da görev yapmıştı. Jesus ayrıca Portekiz'de Sporting Lizbon ve Braga, Brezilya'da Flamengo ve Suudi Arabistan'dan Al Hilal'i çalıştırmıştı. Hücum futboluna verdiği önemle ön plana çıkan Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin büyük şampiyonluk hasretine son verip vermeyeceği merakla bekleniyor.
YİNE BİR PORTEKİZLİ HOCA
Fenerbahçe'yi geride bıraktığımız sezon da Portekizli hoca çalıştırıyordu. Vitor Pereira, başarısız sonuçlardan sonra görevi bırakmak zorunda kalmıştı.