Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Koray Günter ile son aşamada

Beşiktaş'ta stoper transferi için çalışmalar sürüyor... İtalya Serie A ekibi Hellas Verona ile başarılı bir sezon geçiren Koray Günter, Süper Lig'e dönmeye istekli. Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakan 27 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibinin 2 milyon Euro bonservis beklentisi var. Siyah-Beyazlılar'da stoper bölgesi için Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı ve Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın da isimleri geçiyor. 2020 yılından beri Verona'da forma giyen tecrübeli stoperin kulübüyle olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Koray Günter, 2014 yılında Dortmund'tan Galatasaray'a 2.5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu. Bu sezon Verona'da istikrarlı futboluyla dikkat çeken tecrübeli oyuncu 31 karşılaşmada forma giydi. 1 kez fileleri havalandırmayı başardı. Koray Günter, iki kulübün anlaşması durumunda İstanbul'a gelecek.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN