Özel haber... Galatasaray'ın şu sıralar kilit isimlerinden Cenk Ergün seçimlere ilişkin konuştu

Galatasaray'a hizmet benim için bir gurur kaynağıdır. Galatasaray'a olan sevgim ve bağımla birlikte her zaman onur duyduğum geçmiş hizmet dönemlerimin ve geçmişten bugüne aldığım Galatasaray terbiyemin sonucu olarak, her iki değerli başkan adayımıza da aynı yakınlıkta ve aynı uzaklıkta olduğumu belirtmek isterim. Bu süreçte, bir profesyonel olarak 'resmi' bir görevimin ve 'resmi' bir sıfatımın olmadığının altını özellikle çizmek isterim.