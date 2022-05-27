Özel haber... Galatasaray'ın şu sıralar kilit isimlerinden Cenk Ergün seçimlere ilişkin konuştu

Galatasaray'da seçim yaklaşırken, Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in Sportif Direktör olarak düşündüğü Cenk Ergün açıklama yaptı. Eşref Hamamcıoğlu için transfer çalışması yaptığı iddia edilen Ergün iki adaya da aynı mesafede olduğunu söyledi.
İşte Cenk Ergün'ün açıklamaları:
"Galatasaray'ın seçim sürecinden geçtiği hassas günler yaşıyoruz. Bu seçim gündemi içerisinde adımın transfer haberlerinde ve teknik adam arayışlarında yer almasının yarattığı algı ve bilgi kirliliğinden dolayı bir açıklama yapmak gereği duydum. Aksi takdirde gündemle ilgili yaratılan bu durumun, uzun vadede Galatasaray'a zarar vereceğine inanıyorum. Herhangi bir dayanaktan yoksun ve gerçeği yansıtmayan asılsız transfer dedikodularının bu aşamada Galatasaray'ımızın hiçbir unsuruna yarar sağlamayacağını düşünmekteyim.