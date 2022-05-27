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    • Spor
    • 27.05.2022 20:27
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    • 27.05.2022 20:27
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    Özel haber... Galatasaray'ın şu sıralar kilit isimlerinden Cenk Ergün seçimlere ilişkin konuştu

    Galatasaray'da Burak Elmas dönemiyle yaşanan peş peşe başarısızlıklar ile birlikte yeniden seçim süreci yaşanacak. Adaylardan Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in takımda Sportif Direktör olarak görmek istedikleri Cenk Ergün seçime dair çeşitli açıklamalarda bulundu.

    takvim.com.tr
    Özel haber | Cenk Ergün seçimlere ilişkin konuştu

    Galatasaray'da seçim yaklaşırken, Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in Sportif Direktör olarak düşündüğü Cenk Ergün açıklama yaptı. Eşref Hamamcıoğlu için transfer çalışması yaptığı iddia edilen Ergün iki adaya da aynı mesafede olduğunu söyledi.

    İşte Cenk Ergün'ün açıklamaları:

    "Galatasaray'ın seçim sürecinden geçtiği hassas günler yaşıyoruz. Bu seçim gündemi içerisinde adımın transfer haberlerinde ve teknik adam arayışlarında yer almasının yarattığı algı ve bilgi kirliliğinden dolayı bir açıklama yapmak gereği duydum. Aksi takdirde gündemle ilgili yaratılan bu durumun, uzun vadede Galatasaray'a zarar vereceğine inanıyorum. Herhangi bir dayanaktan yoksun ve gerçeği yansıtmayan asılsız transfer dedikodularının bu aşamada Galatasaray'ımızın hiçbir unsuruna yarar sağlamayacağını düşünmekteyim.

        Galatasaray'a hizmet benim için bir gurur kaynağıdır. Galatasaray'a olan sevgim ve bağımla birlikte her zaman onur duyduğum geçmiş hizmet dönemlerimin ve geçmişten bugüne aldığım Galatasaray terbiyemin sonucu olarak, her iki değerli başkan adayımıza da aynı yakınlıkta ve aynı uzaklıkta olduğumu belirtmek isterim. Bu süreçte, bir profesyonel olarak 'resmi' bir görevimin ve 'resmi' bir sıfatımın olmadığının altını özellikle çizmek isterim.

        Bilgi, birikim ve deneyimlerimi, gerektiği anda Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda kullanacağımı bu vesile ile ifade ederim.
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