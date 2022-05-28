Pendikspor ve Sakaryaspor'un doğrudan Spor Toto 1. Lig'e yükseldiği TFF 2. Lig'de play-off finaline yükselen iki ekip daha önce 1. Lig'de yer almadı.

TAHSİN TAM KURDUĞU TAKIMA KARŞI

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 16 puanla 17. sırada ve düşme hattında tamamlayan TECO Karacabey Belediyespor, ikinci devredeki performansıyla ligi 56 puanla 3. durumda bitirdi.

Çeyrek finalde Isparta 32 Spor'u, yarı finalde de Tarsus İdmanyurdu'nu eleyen Bursa temsilcisinde bu sezon teknik direktör olarak İbrahim Cezayir, Ertunga Taşhan ve Tahsin Tam görev yaptı.