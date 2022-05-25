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    Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkça işaret etti

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör için 2 adayının olduğunu belirtmesine karşın yeni hoca profilini "Jorge Jesus'a" göre yaptı... Fenerbahçe 5 transfer yapacak. Santrfor bölgesi için 1. aday ise Alexander Sörloth... Koç, Leipzig kulübü ile 2 görüşme yapıldığını da resmen açıkladı.

    Son karar 5 transfer

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un pazartesi gecesi bir televizyon kanalına yaptığı açıklamaların yankıları devam ediyor. Herkesin merak ettiği "Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak?" sorusunu cevaplayan Başkan Ali Koç, "Çalışabileceğimiz iki hoca var. Biri İsmail Kartal, biri de Jorge Jesus. Kimi seçersek seçelim, taraftarlarımız yine mutsuz olacak" cevabını vermişti.



    OKLAR JORGE JESUS'U İŞARET ETTİ
    Ancak kulübe yakın kaynaklar Ali Koç'un "İsmail Kartal tek kulvarda takımı yönetti. Fenerbahçe önümüzdeki sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek" sözlerinden hareketle başkanın tercihini "Jorge Jesus" olarak yaptığını ifade ediyorlar. Fenerbahçe yönetiminin Portekizli teknik adamla anlaşma sağladığı, önümüzdeki birkaç günlük süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı ve İsmail Kartal'a zor denimdeki katkılarından ötürü teşekkür edilerek yolların dostça ayrılacağı da gelen haberler arasında. Başkan Ali Koç beklendiği gibi transfer sayısının 5 olacağını açıklarken, 6 futbolcu ile de yoların ayrılacağına işaret etti. Koç kadrodaki 12 futbolcuyu takımda tutacaklarını da belirtti.



    İLK HEDEF ALEXANDER SÖRLOTH
    Takımda kalacakların Altay Bayındır, Serdar Dursun, Osayi Samuel , Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan, Rossi, Pelkas, Serdar Aziz, Kim, Arda Güler, Miguel Crespo ve Miha Zajc olduğu da gelen haberler arasında. Tüm bunlar söylenirken de Fenerbahçe'nin 1. santrfor adayının Alexander Sörloth olduğu da kesinlik kazanmış oldu. Zira Başkan Ali Koç, Leipzig ile 2 kez görüşme gerçekleştirildiğini açıkça ifade etti.

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    Haberler Spor Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkça işaret etti
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