Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkça işaret etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un pazartesi gecesi bir televizyon kanalına yaptığı açıklamaların yankıları devam ediyor. Herkesin merak ettiği "Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak?" sorusunu cevaplayan Başkan Ali Koç, "Çalışabileceğimiz iki hoca var. Biri İsmail Kartal, biri de Jorge Jesus. Kimi seçersek seçelim, taraftarlarımız yine mutsuz olacak" cevabını vermişti.