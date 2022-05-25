Fenerbahçe istiyordu Beşiktaş da düğmeye bastı! Transferde Andre Franco savaşı

Teknik direktör Jorge Jesus ile her konuda anlaşan ve artık resmi açıklama için gün sayan Fenerbahçe, Portekizli hocanın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Jesus'un takımda görmek istediği isimlerden birisi de Estoril formasını giyen Andre Franco.
Fenerbahçe yönetimi bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Portekizli orta saha oyuncusu için girişimlere devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.
Portekiz basınına göre Andre Franco'nun transferi konusunda Beşiktaş da atağa kalktı. "Fenerbahçe ve Beşiktaş, Andre Franco'nun transferinde karşı karşıya geldi" ifadesini kullanan O Jogo gazetesi, "Beşiktaş'ın ilgisi son dönemde ortaya çıktı ve oyuncunun menajeri aracılığıyla bazı temaslar yapıldı. Ancak Beşiktaş henüz resmi bir teklif sunmadı" yorumunu yaptı.