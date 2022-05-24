Özel haber... Bu transfer çok konuşulur! Mbwana Samatta gidecek eski Beşiktaşlı Batshuayi gelecek

Chelsea ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve İngiliz kulübünde istenmeyen Batshuayi'nin önümüzdeki sezon ülkesi Belçika'ya dönebileceği öne sürülürken, yıldız futbolcunun transferde adının Royal Antwerp ile anıldığı aktarıldı.

Batshuayi'yi transfer etmek istediği sürülen Antwerp, geride kalan sezonda Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Mbwana Samatta'yı kiralık olarak katmıştı. Sezonun bitmesiyle Samatta ile yollarını ayıran ve Tanzanyalı oyuncu ile yola devam etmeyi düşünmeyen Antwerp, Batshuayi'yi kadrosuna katması halinde forvet hattını yine yolu Türkiye'den geçen bir golcü ile doldurmuş olacak.