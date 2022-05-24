Jorge Jesus’u en iyi tanıyan gazeteci olan Nuno Martins, Portekizli hocayı TAKVİM’e anlattı





BAZI İSİMLERLE SORUN YAŞADI

"Jesus kariyerinin en başında Barcelona'daydı ve Johan Cruyff'ün Barcelona'sını istiyordu. Her zaman, Barcelona'nın 3'lü savunma dizilişinin kendisine ilham verdiğini söylerdi. Portekiz'deki ilk tecrübesinde de 3'lü defansı tercih etti. Ardından 4-4-2'ye geçti ancak Benfica'daki son döneminde takımı yeniden 3'lü oynattı ve bence iyi bir verim aldı. Jesus mükemmeliyetçidir. Çok tizizdir ve futbolcularından en iyisini ister. Onunda çalışmak kesinlikle kolay değildir. Geçtiğimiz yıl Benfica'da Pizzi, Otamendi, Verissimo ve Gilberto ile önemli sorunlar yaşadı. Ancak onun takımında oynayan futbolcuların büyük kısmı da yeteneğini ve taktiksel organizasyonunu hep övmüştür. Juan Pablo Aimar bile zamanında Jesus'tan çok şey öğrendiğini söylemişti. Türkiye'de çok baskı olduğunu biliyorum. Ama Jesus da bir o kadar tecrübeli bir teknik adam. Brezilya'nın en çok taraftarı olan kulübü Flamengo'yu da çalıştırdı.