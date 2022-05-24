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    Jorge Jesus’u en iyi tanıyan gazeteci olan Nuno Martins, Portekizli hocayı TAKVİM’e anlattı

    Jesus mükemmeliyetçidir... Çok tizizdir ve en iyisini ister. Onunla çalışmak kolay değildir. Ancak tüm futbolcular ondan bir şeyler öğrenmiştir. Türkiye'de baskı var ama Jesus da bir o kadar tecrübeli. Brezilya'da baskının üstesinden geldi...

    ONUR ÖZKAN
    Fenerbahçe Barcelona gibi oynayacak

    Fener artık Jorge Jesus için gün sayıyor. Portekizli hocayı yıllardır takip eden ve onu en iyi tanıyan isimlerden biri olan Record gazetesinin muhabiri Nuno Martins, TAKVİM'e çok özel açıklamalar yaptı. İşte Nuno Martins'in Jesus değerlendirmesi:



    BAZI İSİMLERLE SORUN YAŞADI
    "Jesus kariyerinin en başında Barcelona'daydı ve Johan Cruyff'ün Barcelona'sını istiyordu. Her zaman, Barcelona'nın 3'lü savunma dizilişinin kendisine ilham verdiğini söylerdi. Portekiz'deki ilk tecrübesinde de 3'lü defansı tercih etti. Ardından 4-4-2'ye geçti ancak Benfica'daki son döneminde takımı yeniden 3'lü oynattı ve bence iyi bir verim aldı. Jesus mükemmeliyetçidir. Çok tizizdir ve futbolcularından en iyisini ister. Onunda çalışmak kesinlikle kolay değildir. Geçtiğimiz yıl Benfica'da Pizzi, Otamendi, Verissimo ve Gilberto ile önemli sorunlar yaşadı. Ancak onun takımında oynayan futbolcuların büyük kısmı da yeteneğini ve taktiksel organizasyonunu hep övmüştür. Juan Pablo Aimar bile zamanında Jesus'tan çok şey öğrendiğini söylemişti. Türkiye'de çok baskı olduğunu biliyorum. Ama Jesus da bir o kadar tecrübeli bir teknik adam. Brezilya'nın en çok taraftarı olan kulübü Flamengo'yu da çalıştırdı.



    4 YIL SONRA ŞAMPİYON YAPTI
    Brezilya'da da çok fazla baskı vardı ve bunun üstesinden geldi. Benfica'ya ilk geldiğinde kulüp son şampiyonluğunu 4 yıl önce yaşamıştı. Ancak ilk sezonda şampiyon oldu. Jesus'un başarılı olup olmayacağı, kulübün ona vereceği şartlara bağlı."



        BENFİCA'DA DENGEYİ KURAMADI
        Martins "Benfica'da iki sezonda transfere büyük paralar harcadı ancak kadroda denge bulunamadı. İyi bir takım mühendisliği yapıldığını düşünmüyorum. Başta Pizzi olmak üzere bazı futbolcularla ilgili sıkıntılar da çıktı" dedi.

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        Haberler Spor Jorge Jesus’u en iyi tanıyan gazeteci olan Nuno Martins, Portekizli hocayı TAKVİM’e anlattı
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