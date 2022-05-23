Jorge Jesus'u en iyi tanıyan isim Nuno Martins Takvim.com.tr'ye konuştu: Fenerbahçe Barcelona gibi oynayacak

4-2'ye geçti ancak Benfica'daki son döneminde takımı yeniden 3'lü oynattı ve bence iyi bir verim aldı. Jesus geçtiğimiz yıl kendisine sorulan bir soruya, "Beni ve kariyerimi takip eden herkes bilir ki; 35 yıl önce Amora'da kariyerime 3'lü defansla başladım. Bu bir sır değil. Benim için çok kullanışlı bir sistem" yanıtını vermişti.