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Haberler Spor Jorge Jesus'u en iyi tanıyan isim Nuno Martins Takvim.com.tr'ye konuştu: Fenerbahçe Barcelona gibi oynayacak

Jorge Jesus'u en iyi tanıyan isim Nuno Martins Takvim.com.tr'ye konuştu: Fenerbahçe Barcelona gibi oynayacak

Fenerbahçe artık dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirmek için gün sayıyor. Kariyeri önemli başarılarla dolu olan Portekizli teknik adamın Sarı-Lacivertliler'in büyük şampiyonluk hasretine son verip vermeyeceği merak konusu olurken Jorge Jesus'u yıllardır takip eden ve tecrübeli hocayı en iyi tanıyan isimlerden biri olan Record gazetesinin muhabiri Nuno Martins, takvim.com.tr'ye çok özel açıklamalar yaptı. Nuno Martins, Jesus'un tüm eksi ve artılarını takvim.com.tr için anlattı.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
Özel haber
23.05.2022 11:41 - Son Güncelleme: 23.05.2022 11:50
Jorge Jesus’u en iyi tanıyan isim Nuno Martins Takvim’e konuştu: Fenerbahçe Barcelona gibi oynayacak

Fenerbahçe artık dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirmek için gün sayıyor.

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Jorge Jesus’u en iyi tanıyan isim Nuno Martins Takvim’e konuştu: Fenerbahçe Barcelona gibi oynayacak

JESUS'U EN İYİ TANIYAN GAZETECİ TAKVİM.COM.TR'YE KONUŞTU

Kariyeri önemli başarılarla dolu olan Portekizli teknik adamın Sarı-Lacivertliler'in büyük şampiyonluk hasretine son verip vermeyeceği merak konusu olurken Jorge Jesus'u yıllardır takip eden ve tecrübeli hocayı en iyi tanıyan isimlerden biri olan Record gazetesinin muhabiri Nuno Martins, takvim.com.tr'ye çok özel açıklamalar yaptı.

Jorge Jesus’u en iyi tanıyan isim Nuno Martins Takvim’e konuştu: Fenerbahçe Barcelona gibi oynayacak

-Jorge Jesus, Fenerbahçe'de hangi dizilişi tercih edecek? Nasıl bir oyun planı olacak?

-Jorge Jesus, kariyerinin en başında Barcelona'daydı ve Johan Cruyff'ün Barcelona'sını istiyordu. Her zaman, Barcelona'nın 3'lü savunma dizilişinin kendisine ilham verdiğini söylerdi. Portekiz'deki ilk tecrübesinde de 3'lü defansı tercih etti. Ardından 4-

Jorge Jesus’u en iyi tanıyan isim Nuno Martins Takvim’e konuştu: Fenerbahçe Barcelona gibi oynayacak

4-2'ye geçti ancak Benfica'daki son döneminde takımı yeniden 3'lü oynattı ve bence iyi bir verim aldı. Jesus geçtiğimiz yıl kendisine sorulan bir soruya, "Beni ve kariyerimi takip eden herkes bilir ki; 35 yıl önce Amora'da kariyerime 3'lü defansla başladım. Bu bir sır değil. Benim için çok kullanışlı bir sistem" yanıtını vermişti.

Jorge Jesus’u en iyi tanıyan isim Nuno Martins Takvim’e konuştu: Fenerbahçe Barcelona gibi oynayacak

Amora, Jorge Jesus'un teknik direktörlük kariyerine başladığı ilk takımdı.

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