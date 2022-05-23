Jorge Jesus'u en iyi tanıyan isim Nuno Martins Takvim.com.tr'ye konuştu: Fenerbahçe Barcelona gibi oynayacak
Fenerbahçe artık dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirmek için gün sayıyor. Kariyeri önemli başarılarla dolu olan Portekizli teknik adamın Sarı-Lacivertliler'in büyük şampiyonluk hasretine son verip vermeyeceği merak konusu olurken Jorge Jesus'u yıllardır takip eden ve tecrübeli hocayı en iyi tanıyan isimlerden biri olan Record gazetesinin muhabiri Nuno Martins, takvim.com.tr'ye çok özel açıklamalar yaptı. Nuno Martins, Jesus'un tüm eksi ve artılarını takvim.com.tr için anlattı.
JESUS'U EN İYİ TANIYAN GAZETECİ TAKVİM.COM.TR'YE KONUŞTU
Kariyeri önemli başarılarla dolu olan Portekizli teknik adamın Sarı-Lacivertliler'in büyük şampiyonluk hasretine son verip vermeyeceği merak konusu olurken Jorge Jesus'u yıllardır takip eden ve tecrübeli hocayı en iyi tanıyan isimlerden biri olan Record gazetesinin muhabiri Nuno Martins, takvim.com.tr'ye çok özel açıklamalar yaptı.
-Jorge Jesus, Fenerbahçe'de hangi dizilişi tercih edecek? Nasıl bir oyun planı olacak?
-Jorge Jesus, kariyerinin en başında Barcelona'daydı ve Johan Cruyff'ün Barcelona'sını istiyordu. Her zaman, Barcelona'nın 3'lü savunma dizilişinin kendisine ilham verdiğini söylerdi. Portekiz'deki ilk tecrübesinde de 3'lü defansı tercih etti. Ardından 4-
4-2'ye geçti ancak Benfica'daki son döneminde takımı yeniden 3'lü oynattı ve bence iyi bir verim aldı. Jesus geçtiğimiz yıl kendisine sorulan bir soruya, "Beni ve kariyerimi takip eden herkes bilir ki; 35 yıl önce Amora'da kariyerime 3'lü defansla başladım. Bu bir sır değil. Benim için çok kullanışlı bir sistem" yanıtını vermişti.