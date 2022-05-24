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    • Spor
    • 24.05.2022 10:51
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    • 24.05.2022 10:51
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    Mostafa Mohamed Zamalek'e geri mi dönüyor? Şoke edecek transfer iddiası

    2020-21 sezonunun devre arasında büyük umutlarla Zamalek’ten Galatasaray’a transfer olan Mostafa Mohamed zaman zaman çok iyi maçlar çıkarmasına rağmen tam olarak beklentileri karşılayamadı. Yeni sezon öncesi ismi transfer dedikodularına karışan Mısırlı forvet için ülkesinden flaş bir iddia geldi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
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    Mostafa Mohamed'e yakınlığı ile bilgilen Mısırlı gazeteci Ahmed Schubert, Zamalek kulübünün eski yıldızını yeniden kadroya katmak için girişimlere başladığını söyledi. Schubert, "Mostafa Mohamed'ın Galatasaray ile hikayesi iyi gitmiyor ve Zamalek, önümüzdeki transfer döneminde oyuncuyu geri getirmeyi düşünüyor. Mostafa dönerse, Zamalek hücum hattına güçlü bir katkısı olacaktır" ifadesini kullandı.



    Galatasaray yönetimi geçtiğimiz yılın sonunda 4 milyon dolarlık opsiyonu kullanarak Mostafa Mohamed'in bonservisini almış 2025'e kadar sözleşme imzalanmıştı.



    Ancak genç yıldızın bu sezon teknik direktör Domenec Torrent'le yaşadığı sorunların ardından takımdan ayrılmak istediği sık sık konuşuluyor. İsmi özellikle Fransız kulüpleri ile anılan Mostafa Mohamed'in Zamalek'ten gelecek bir teklife nasıl yaklaşacağı merak konusu.



        Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 resmi maça çıkan Mısırlı futbolcu 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Mohamed'in yeni gelecek olan yönetim ve teknik direktörü bekledikten sonra geleceğiyle ilgili kararı vermesi bekleniyor.
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