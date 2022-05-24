Mostafa Mohamed Zamalek'e geri mi dönüyor? Şoke edecek transfer iddiası

Mostafa Mohamed'e yakınlığı ile bilgilen Mısırlı gazeteci Ahmed Schubert, Zamalek kulübünün eski yıldızını yeniden kadroya katmak için girişimlere başladığını söyledi. Schubert, "Mostafa Mohamed'ın Galatasaray ile hikayesi iyi gitmiyor ve Zamalek, önümüzdeki transfer döneminde oyuncuyu geri getirmeyi düşünüyor. Mostafa dönerse, Zamalek hücum hattına güçlü bir katkısı olacaktır" ifadesini kullandı.