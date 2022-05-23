2021-2022 sezonuna yıldız oyuncular damga vurdu! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylı hücumcular listede yok...

Şampiyon Trabzonspor ve diğer takımların yıldızları attıkları goller ve yaptıkları asistlerle dikkat çekerken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın hücumcularının en üretken ilk 5 arasına oyuncu sokamamaları dikkat çekti…
Süper Lig'de bu sezon Kasımpaşa'nın golcüsü Umut Bozok attığı 20 golle krallıkta ilk sırada yer aldı. 7 de asist yapan yıldız futbolcu toplamda 27 gole katkıda bulundu.
NWAKAEME 23 GOLE KATKI SAĞLADI
Süper Lig'de bu sezon gole en fazla katkı yapan ikinci oyuncu ise Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme… Nijeryalı yıldız 23 gole katkıda bulunarak takımının şampiyonluğunda başrol oynadı.