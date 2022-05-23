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    • Spor
    • 23.05.2022 19:59
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    • 23.05.2022 20:00
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    2021-2022 sezonuna yıldız oyuncular damga vurdu! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylı hücumcular listede yok...

    Süper Lig’de 2021-2022 sezonu dün oynanan maçlarla sona erdi. Trabzonspor’un şampiyonluğu ile sona eren sezonda yıldız oyuncuların performansı çok konuşuldu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın hücumcularının en üretken ilk 5 arasına oyuncu sokamamaları ise dikkat çekti. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel haber - Listede 3 büyükler yok!

    Şampiyon Trabzonspor ve diğer takımların yıldızları attıkları goller ve yaptıkları asistlerle dikkat çekerken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın hücumcularının en üretken ilk 5 arasına oyuncu sokamamaları dikkat çekti…



    Süper Lig'de bu sezon Kasımpaşa'nın golcüsü Umut Bozok attığı 20 golle krallıkta ilk sırada yer aldı. 7 de asist yapan yıldız futbolcu toplamda 27 gole katkıda bulundu.



    NWAKAEME 23 GOLE KATKI SAĞLADI
    Süper Lig'de bu sezon gole en fazla katkı yapan ikinci oyuncu ise Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme… Nijeryalı yıldız 23 gole katkıda bulunarak takımının şampiyonluğunda başrol oynadı.



        BALOTELLİ, MAXIM VE VİSCA...
        Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli ise bu sezon 22 gole katkıda bulunarak listenin üçüncü sırasında yer aldı. Gaziantep'in Rumen yıldızı Alexandru Maxim 21 gole etki etti. Listenin 5. sırasında ise Trabzonspor forması giyen Edin Visca yer aldı. Tecrübeli futbolcu 21 gole katkı yaptı.



        Ligin 3 büyük çınarı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'dan hiçbir oyuncu gole en çok katkı veren ilk 5 isim arasında yer almadı. Fenerbahçe 73 golle ligin en fazla gol atan takımı olsa da İrfan Can, Rossi, Valencia ve Serdar Dursun (14 gol, 4 asist) bu listenin dışında kaldı.



        BATSHUAYI VE KEREM AKTÜRKOĞLU...
        Beşiktaş'ta ise Batshuayi (14 gol, 5 asist), Ghezzal ve Larin gibi isimler ilk 5'e giremedi.
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            Haberler Spor 2021-2022 sezonuna yıldız oyuncular damga vurdu! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylı hücumcular listede yok...
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