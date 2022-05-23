2021-2022 sezonuna yıldız oyuncular damga vurdu! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylı hücumcular listede yok...





Ligin 3 büyük çınarı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'dan hiçbir oyuncu gole en çok katkı veren ilk 5 isim arasında yer almadı. Fenerbahçe 73 golle ligin en fazla gol atan takımı olsa da İrfan Can, Rossi, Valencia ve Serdar Dursun (14 gol, 4 asist) bu listenin dışında kaldı.