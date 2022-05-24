Fenerbahçe'de heyecan yaratan gelişme! Real Sociedad Türk asıllı futbolcu Adnan Januzaj ile resmen yollları ayırdı





TÜRK BABANIN ÇOCUĞU

Türk bir baba ve Kosovalı bir annenin çocuğu olan Januzaj'ın geçtiğimiz yıllarda ismi Türk Milli Takımı ile de anılmıştı. Ancak yıldız futbolcu tercihini Belçika'dan yana kullanmıştı. 15 kez Belçika formasını giyip 1 gol kaydeden Januzaj bu sezon Sociedad'la 43 maça çıktı. Yıldız futbolcu 5 gol atarken, 3 de asist yaptı.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN