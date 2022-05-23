3 büyükler istiyordu müjde geldi! Adnan Januzaj artık serbest

Real Sociedad kulübü, yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadığı Januzaj'ın takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. Bu gelişme sonrasında gözler 3 büyüklere çevrildi.



Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldız futbolcuyla ilgili girişimlere hız vermesi bekleniyor. Ancak Adnan Januzaj'ın İspanya, İngiltere ve Almanya'dan da talipleri olduğu belirtiliyor.