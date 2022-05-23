Fenerbahçe’nin aradığı golcüyü Jorge Jesus buldu! Haris Seferovic'i getirmek istiyor

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için çok yoğun bir çalışma dönemine giren Fenerbahçe, transferlerinin önemli bir kısmını yeni teknik direktörünün tercihlerine göre gerçekleştirecek. Golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli takımın, Benfica ile yollarını ayırmaya hazırlanan İsviçreli santrfor Haris Seferovic'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
JESUS YALNIZ GELMEYECEK!
Portekiz basınından Record'un haberine göre, Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan ve önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması beklenen dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertli takıma gelirken yanında eski öğrencisi Haris Seferovic'i de getirecek. Benfica ile ayrılması kesinleşen 30 yaşındaki golcü oyuncu için, kulübünün 10 milyon Euro bonservis bedeli istediği iddia edildi. Portekiz ekibiyle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin 6-7 milyon Euro civarında bir bonservisle, bu transferi bitirebileceği öğrenildi.
FRANCO DA GÜNDEMDE
Benfica ile görüşmeler olumlu sonuçlanırsa yıldız futbolcu önümüzdeki sezon çubuklu formayı sırtına geçirecek. Bu arada Record gazetesi F.Bahçe'nin Estoril forması giyen orta saha oyuncusu Andre Franco'yu da kadrosuna katmak istediği ve Beşiktaş ile rekabet halinde olduğunu da iddia etti. 24 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro civarnıda.