Fenerbahçe’nin aradığı golcüyü Jorge Jesus buldu! Haris Seferovic'i getirmek istiyor





FRANCO DA GÜNDEMDE

Benfica ile görüşmeler olumlu sonuçlanırsa yıldız futbolcu önümüzdeki sezon çubuklu formayı sırtına geçirecek. Bu arada Record gazetesi F.Bahçe'nin Estoril forması giyen orta saha oyuncusu Andre Franco'yu da kadrosuna katmak istediği ve Beşiktaş ile rekabet halinde olduğunu da iddia etti. 24 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro civarnıda.



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