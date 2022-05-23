Galatasaray'da Yanis Hamache bombası: Savaş çıkacak!

Olağanüstü seçime kısa bir süre kala Galatasaray'la ilgili transfer iddiaları artmaya başladı. Portekiz basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Boavista'nın sol beki Yanis Hamache ile ilgilendiğini öne sürdü. Ancak haberi yapan internet sitesine göre Galatasaray'ın bu transferde işi hiç kolay değil. Çünkü 22 yaşındaki futbolcuyla çok sayıda kulüp ilgileniyor. Fransa'dan St. Etienne Lorient ve Brest, İtalya'dan Sassuolo ve Hollanda'dan Feyenoord'un da Hamache'yi kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.