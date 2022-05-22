Özel haber... Milli futbolcumuz Enes Ünal Getafe'de tarih yazıyor: O ünvanı Roberto Soldado ile paylaşacak

Attığı golle La Liga'da sezonu 16 golle tamamlayan Enes Ünal ayrıca Elche maçıyla önemli bir istatistiğe daha imza attı. Elche karşısında La Liga'daki 163. maçına çıkan Enes, Arda Turan'ı bu kulvarda yakaladı. La Liga'da Nihat Kahveci'den sonra en çok maça çıkan oyuncu unvanına da Arda Turan ile birlikte ortak olmayı başardı.