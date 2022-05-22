Özel haber... Milli futbolcumuz Enes Ünal Getafe'de tarih yazıyor: O ünvanı Roberto Soldado ile paylaşacak

Enes böylelikle attığı 16 golle Getafe adına bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanını futbolcu unvanını Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Soldado ile birlikte paylaşmayı başardı.
Enes böylelikle attığı 16 golle Getafe adına bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanını futbolcu unvanını Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Soldado ile birlikte paylaşmayı başardı.
Enes Ünal öncesi bu rekoru 2009-2010 sezonunda La Liga'da bir sezonda attığı 16 golle Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Soldado elinde bulunduruyordu.
Attığı golle La Liga'da sezonu 16 golle tamamlayan Enes Ünal ayrıca Elche maçıyla önemli bir istatistiğe daha imza attı. Elche karşısında La Liga'daki 163. maçına çıkan Enes, Arda Turan'ı bu kulvarda yakaladı. La Liga'da Nihat Kahveci'den sonra en çok maça çıkan oyuncu unvanına da Arda Turan ile birlikte ortak olmayı başardı.
La Liga'da 163'er maça çıkan Enes ve Arda Turan'ın önünde ise 195 maçla Nihat Kahveci zirvede yer alıyor. La Liga'da Enes Ünal 163 maçta 38 gol atarken, Arda Turan 18 kez ağları sarstı. 195 maçlı Nihat Kahveci'nin ise İspanya'da lig kariyerinde 75 golü bulunuyor.