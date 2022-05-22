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    • 22.05.2022 21:58
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    Özel haber... Milli futbolcumuz Enes Ünal Getafe'de tarih yazıyor: O ünvanı Roberto Soldado ile paylaşacak

    La Liga'da top koşturan Milli futbolcumuz Enes Ünal Getafe'de tarih yazıyor. Getafe’nin Elche ile oynadığı maçta ağları havalandıran Ünal, bu sezon ligdeki gol sayısını 16’ya çıkararak bir sezonda en çok gol atan oyuncu ünvanını Roberto Soldado ile birlikte paylaşacak.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber | Enes Ünal Getafe’de tarih yazıyor

    La Liga'nın 38. Ve son hafta maçında Getafe'nin Elche ile oynadığı maçta ağları havalandıran milli futbolcumuz Enes Ünal, bu sezon ligdeki gol sayısını 16'ya çıkardı.

    Enes böylelikle attığı 16 golle Getafe adına bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanını futbolcu unvanını Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Soldado ile birlikte paylaşmayı başardı.

    Enes Ünal, La Liga'da kendisi adına harika geçen sezonu bir rekorla daha taçlandırdı… Milli futbolcumuz takımı Getafe'nin La Liga'nın son haftasında Elche ile oynadığı maçta ağları havalandırarak bu sezon ligdeki gol sayısını 16'ya çıkardı.

        Bu sezon golleriyle İspanya'yı adeta sallayan Enes Ünal, 16 gole ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. 16. Golüne ulaşan Enes, Getafe'de bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanına ortak oldu.

        Enes Ünal öncesi bu rekoru 2009-2010 sezonunda La Liga'da bir sezonda attığı 16 golle Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Soldado elinde bulunduruyordu.

        Soldado'yu yakalayarak Getafe tarihine geçen milli futbolcumuz, bu sezon takımının kaydettiği 33 golün ise 16'sına imza atarak Getafe'nin La Liga'da kalmasında başrol oynadı.

            Attığı golle La Liga'da sezonu 16 golle tamamlayan Enes Ünal ayrıca Elche maçıyla önemli bir istatistiğe daha imza attı. Elche karşısında La Liga'daki 163. maçına çıkan Enes, Arda Turan'ı bu kulvarda yakaladı. La Liga'da Nihat Kahveci'den sonra en çok maça çıkan oyuncu unvanına da Arda Turan ile birlikte ortak olmayı başardı.

            La Liga'da 163'er maça çıkan Enes ve Arda Turan'ın önünde ise 195 maçla Nihat Kahveci zirvede yer alıyor. La Liga'da Enes Ünal 163 maçta 38 gol atarken, Arda Turan 18 kez ağları sarstı. 195 maçlı Nihat Kahveci'nin ise İspanya'da lig kariyerinde 75 golü bulunuyor.

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            Haberler Spor Özel haber... Milli futbolcumuz Enes Ünal Getafe'de tarih yazıyor: O ünvanı Roberto Soldado ile paylaşacak
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