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    • Spor
    • 22.05.2022 11:28
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    • 22.05.2022 11:36
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    Portekiz'den flaş iddia! Jorge Jesus Fenerbahçe'ye Haris Seferovic ve Andre Franco ile geliyor

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus'la anlaşmaya varmak üzere olan Fenerbahçe için Portekiz'den çok önemli bir transfer iddiası geldi. Portekiz basını Jesus'un Fenerbahçe'ye Haris Seferovic ve Andre Franco ile birlikte geleceğini iddia etti.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Portekiz’den flaş iddia! Jesus 2 yıldızla geliyor

    Teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'la imzaların atılması an meselesi olan Fenerbahçe için Portekiz'den önemli bir transfer iddiası daha geldi. Sarı-Lacivertliler'in yeni hocası olması beklenen Jesus'un eski kulübü Benfica'dan Haris Seferovic'i ve Estoril kulübünden Andre Franco'yu Fenerbahçe'ye götürmek istediği Portekiz basınında yer aldı.

    Teknik direktör Jorge Jesus'un resmen takımın başına geçmesini bekleyen Fenerbahçe taraftarı için Portekiz'den bir başka önemli haber daha geldi. Portekiz'in önemli spor gazetelerinden olan Record, manşetine Fenerbahçe'yi taşıdı ve Sarı-Lacivertliler'in yeni teknik direktörü olması beklenen Jesus'un eski kulübü Benfica'nın golcüsü Haris Seferovic'i Türkiye'ye götürmek istediği yazıldı.

    Jesus'un Fenerbahçe'ye transfer etmek istediği Haris Seferovic için Benfica'nın ise kapıyı 10 milyon Euro'dan açacağı ancak pazarlıklarla bu rakamın düşebileceği Record'da yer alan haberde vurgulandı.

        Benfica ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Seferovic için Portekiz ekibinin gelebilecek diğer teklifleri de değerlendirmeye aldığı öne sürülüyor. Fenerbahçe'nin golcü transferi listesinde yer alan Seferovic bu sezon 15 maça çıkıp 5 gol atıp, 3 asist yapmıştı.

        *Haris Seferovic'in detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

        Ayrıca Record'da yer alan haberde Jorge Jesus'un Haris Seferovic'in yanı sıra geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde Estoril forması ile 11 gol atıp 4 asist yapan Andre Franco'yu da Fenerbahçe'ye götürmek istediği belirtildi.

        *Andre Franco'nun detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        10 numara mevkisinde görev yapan Andre Franco'nun güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Sarı-Lacivertliler bu sezonun başında Estoril takımından Miguel Crespo'yu kadrosuna dahil etmişti.

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