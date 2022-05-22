Portekiz'den flaş iddia! Jorge Jesus Fenerbahçe'ye Haris Seferovic ve Andre Franco ile geliyor

Teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'la imzaların atılması an meselesi olan Fenerbahçe için Portekiz'den önemli bir transfer iddiası daha geldi. Sarı-Lacivertliler'in yeni hocası olması beklenen Jesus'un eski kulübü Benfica'dan Haris Seferovic'i ve Estoril kulübünden Andre Franco'yu Fenerbahçe'ye götürmek istediği Portekiz basınında yer aldı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un resmen takımın başına geçmesini bekleyen Fenerbahçe taraftarı için Portekiz'den bir başka önemli haber daha geldi. Portekiz'in önemli spor gazetelerinden olan Record, manşetine Fenerbahçe'yi taşıdı ve Sarı-Lacivertliler'in yeni teknik direktörü olması beklenen Jesus'un eski kulübü Benfica'nın golcüsü Haris Seferovic'i Türkiye'ye götürmek istediği yazıldı.
Jesus'un Fenerbahçe'ye transfer etmek istediği Haris Seferovic için Benfica'nın ise kapıyı 10 milyon Euro'dan açacağı ancak pazarlıklarla bu rakamın düşebileceği Record'da yer alan haberde vurgulandı.