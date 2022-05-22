Portekiz'den flaş iddia! Jorge Jesus Fenerbahçe'ye Haris Seferovic ve Andre Franco ile geliyor

Teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'la imzaların atılması an meselesi olan Fenerbahçe için Portekiz'den önemli bir transfer iddiası daha geldi. Sarı-Lacivertliler'in yeni hocası olması beklenen Jesus'un eski kulübü Benfica'dan Haris Seferovic'i ve Estoril kulübünden Andre Franco'yu Fenerbahçe'ye götürmek istediği Portekiz basınında yer aldı.